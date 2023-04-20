18 апреля в рамках Российского международного энергетического форума «ЭнергоИнновация» провела конференцию «Международное сотрудничество в обеспечении собственной генерации для промышленных предприятий (локализация, параллельный импорт, импортозамещение)».

Модератором дискуссий выступит Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук Михаил Смирнов.

Вячеслав Шипов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «РУМО», представил предложения по импортозамещению «РУМО» в сегменте малой распределенной электростанции.

«В нашей линейки присутствуют дизельные и газовые двигатели, электроагрегаты, поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры, газоперекачивающие агрегаты. И, конечно, главным их преимуществом сегодня можно назвать то, что агрегаты произведены в России. Кроме того, мы используют 90% комплектующих, произведенных в РФ, что полностью соответствует госполитике в сфере импортозамещения», — подчеркнул эксперт.

Среди других преимуществ — высокая устойчивость к сбросам и набросам нагрузок. Это достигается за счет более высоких массо-габаритных характеристик. Агрегаты имеют высокий КПД — 40% у газовых двигателей и 42% у дизельных двигателей. Еще один плюс — низкая стоимость жизненного цикла — Применение отечественных запасных частей, отечественных масел и смазок, технический регламент обслуживания на уровне ведущих мировых производителей.

Ирина Майкова, коммерческий директор ООО «Электросистемы», рассказала о российских микротурбинных электростанциях на нефтегазовых месторождениях. Эксперт представила опыт производства и эксплуатации электростанций при работе на попутном газе.

«Проблемы с подачей энергии на месторождениях и объектах инфраструктуры сегодня очевидны. Это материальные убытки, выход из строя насосного оборудования, экологические катастрофы, замораживание трубопровода. И здесь важно выбрать современное и эффективное решение. Одно из таких — использование в этой работе — строительство энергокомплексов на базе электростанций АГ100С, АГ200С, АГ800С и другие», — считает Ирина Майкова.

Руслан Садыков, генеральный директор ООО «НПО ТЕХ», представил опыт поставки и эксплуатации газопоршневых установок по выработке электроэнергии (ГПУ) в условиях санкций. Юрий Крамской, региональный директор по странам ЕАЭС Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd, поделился практикой внедрения ВИЭ и СНЭ или возобновляемых источников и систем накопления энергии. Денис Кузнецов, директор департамента сервисного обслуживания и эксплуатации генерирующего оборудования ГК «Интертехэлектро», рассказал об иностранных производителях ГПУ, доступных к поставке в России.

Сергей Иванов, исполнительный директор Национальной ассоциации СПГ, подискутировал по поводу энергоснабжения промышленных предприятий сжиженным природным газом.

«К очевидным технологическим преимуществам использования автономного энергоснабжения на СПГ можно добавить ряд экономических положительных факторов. Это прогнозируемая цена в долгосрочном периоде, экономический эффект с первого дня в отличие от энергообеспечения на нефтяном топливе. А также это снижение вредных выбросов», — отметил эксперт.

Ренат Валиуллин, Постоянный представитель Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, презентовал гостям деловой площадки XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. РФ и РТ по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира«, — отметил эксперт.

Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании, рассказала о международном сотрудничестве в рамках конгрессно-выставочных мероприятий в регионах.

«Сегодня мы обсудили конкретные прикладные вещи. Тема энергоэффективности, тема новой энергетики сквозная, поскольку все, что нас окружает, это все спрессованная энергия. И важно во всей этой массе иметь современные, а главное, конкурентноспособные решения», — пояснил модератор сессии.

Добавим, РМЭФ-2023 — крупный энергетический форум международного масштаба. «ЭнергоИнновация» является соорганизатором деловой части форума, а также информационным партнером.