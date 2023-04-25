 

В полиции назвали причину пожара на мебельном комбинате в Забайкалье

25 апреля 2023, 14:15 305 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rg.ru

Фото: rg.ru

Короткое замыкание на территории мебельного комбината в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края могло стать причиной возгорания, которое привело к пожару на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - говорится в сообщении.

 

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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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