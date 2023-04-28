25 апреля в городе Суздаль состоялось совещание Правления Российского союза строителей (РСС), Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу, представителей органов государственной власти, администрации Владимирской области и ключевых игроков строительного рынка. Совещание «Комплексная реконструкция жилых кварталов исторических городов» было посвящено вопросу реконструкции жилых кварталов Суздаля в преддверии 1000-летия города.

Совещание открыл Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, обозначив важность использования инновационных решений и технологий для сохранения исторического облика города и безопасности строительства. В рамках обсуждения представители других регионов – Санкт-Петербурга и Великого Новгорода – поделились своими концепциями и практическим опытом преобразования городской среды, а поставщики строительной продукции рассказали о своих разработках в этой сфере.

Особенность исторической застройки Суздаля накладывает определенные требования к работам по реконструкции: важно не только сохранить уникальный облик города, но и учитывать сочетание каменных и деревянных исторических зданий. Особое внимание необходимо уделить качественным строительным материалам, в особенности, кабельной продукции, так как в случае использования фальсификата высока вероятность пожара. Когда речь идет о сохранении для потомков уникальных памятников старины, вопросы использования самых качественных материалов стоят особенно остро.

Другой важный момент – это эстетическая сторона проекта. В рамках реконструкции нужно придать городу свежий образ, подсветив его с лучшей стороны. Использование архитектурной подсветки, городского освещения популярно в мегаполисах, однако данный опыт перенимают и небольшие города.

«Компания TDM ELECTRIC рада возможности внести лепту в восстановление и преобразование исторического города Суздаль. Мы понимаем, что небольшие города требуют особого подхода, особенно, города с 1000-летней историей. В данном случае крайне важно обратиться к добросовестным поставщикам: результат реконструкции должен прослужить ещё много десятилетий, отражая исторический образ города и гарантируя его жителям безопасность. В частности, наша компания для малоэтажной и деревянной застройки разработала специальное комплексное решение серии ЭКО», - Дмитрий Зорин, директор по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC.



