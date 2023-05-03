Порядка 100 отдельных проектов общей стоимостью более $38 млрд предусмотрены для инфраструктурного обустройства международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе Кавказской инвестиционной выставки.

"Основная задача использования МТК - это сокращение сроков и стоимости доставки товаров. <…> В рамках инфраструктурного обустройства предусмотрено около 100 отдельных проектов общей стоимостью более $38 млрд. Это приоритетные проекты, реализация которых критически важна для устранения инфраструктуры барьеров на действующих маршрутах", - сказал он.

Вольвач подчеркнул, что странами-участницами международного соглашения по МТК ведется работа по созданию выгодных условий для грузоотправителей, в частности, происходит формирование новой финансовой инфраструктуры, что важно для бесшовного проведения расчетов.

Межправительственное соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС - информационный партнер.