"Россети" модернизируют два центра питания в Томской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к установке современных устройств противоаварийной автоматики на подстанциях 220 кВ «Вертикос» и «Зональная» - ключевых центрах питания Каргасокского и центральных районов Томской области. Это позволит повысить стабильность работы региональной энергосистемы и снизить риск развития аварийных ситуаций. Завершить работы планируется в 2023 году. Объем инвестиций превысит 44 млн рублей.

Устанавливаемая автоматика предназначена для ликвидации асинхронного режима в энергосистеме Томской области. При нарушении режима она отключает линии электропередачи, что позволяет обеспечить устойчивую работу энергосистемы региона. Российское оборудование выполнено на базе микропроцессорной техники. По сравнению с применяемыми ранее электромеханическими устройствами цифровые отличаются повышенной функциональностью, высокой надежностью, эффективностью и быстродействием.

Противоаварийная автоматика будет контролировать работу линии электропередачи 220 кВ «Ново-Анжерская - Зональная», связывающей Томскую область с соседним Кузбассом, а также энерготранзита 220 кВ «Вертикос - Парабель», питающего нефтедобычу на севере региона.

Подстанция 220 кВ «Зональная» мощностью 400 МВА обеспечивает электроснабжение пригородов Томска. Подстанция 220 кВ «Вертикос» питает одноименный населенный пункт, а также объекты нефте- и газотранспортных систем региона.

В МЭС Сибири согласовали: Генеральный директор А.В. Терсков, первый зам. генерального директора – главный инженер М.Г. Милицын, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети Э.Р. Халитов, заместитель главного инженера – главный диспетчер А.А. Душин, и.о. начальника службы РЗА и АСУТП Д.В. Куликов, начальник службы управления и реализации инвестиционной программы И.В. Русских.