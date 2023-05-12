Торжественно запущена вторая очередь Кольской ВЭС

ПАО «ЭЛ5-Энерго» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») провело торжественную церемонию запуска Кольской ВЭС, самого мощного в мире ветропарка за Полярным кругом. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв.

Кольская ВЭС установленной мощностью 201 МВт расположена в Мурманской области. Первая очередь ветропарка 170 МВт была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года. Ветропарк оснащен 57 турбинами и занимает площадь в 257 гектаров.

Плановая выработка ветропарка составляет порядка 750 млн кВт-ч в год, что позволит предотвратить выбросы до 600 тыс. тонн СО2-экв. ежегодно. На ВЭС используется преимущественно российское оборудование.

Кольская ВЭС построена ЭЛ5-Энерго в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) и соглашения с правительством Мурманской области о развитии возобновляемой энергетики. В 2021 году проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания. Производственными филиалами ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 940,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла.