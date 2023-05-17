«Россети Тюмень» подключили к электросетям новый многоэтажный дом и газовую котельную в Тюменской области. Выданные 143 кВт мощности от высоковольтной подстанции 110 кВ «Упорово» позволили обеспечить жильцов новостройки светом и теплом.

Дом в селе Упорово Тюменской области построен для предоставления социального жилья нуждающимся, в том числе детям-сиротам. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного здания, «Россети Тюмень» установили 2 трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА каждая, а также проложили 2 воздушные и 4 кабельные линии электропередачи. При монтаже ЛЭП специалисты использовали самонесущий изолированный провод, который отличается увеличенной пропускной способностью, износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Очередное многоквартирное здание подключено к сетям компании в селе Упорово в рамках электроснабжения нового жилого микрорайона.