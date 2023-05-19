ERSO готовит к испытаниям реакторы для ПС "Агорта"

В общей сложности холдинг изготовит для данной подстанции семь агрегатов.

Сотрудники московского Электрозавода собрали два реактора РОМБСМ-60000/500-УХЛ1. Оборудование предназначено для работы на ПС 500 кВ «Агорта» (Зейский район, Амурская область). В скором времени машины поступят на испытания. После отгрузки работники ERSO выполнят доставку, разгрузку и шефмонтаж агрегатов.

Шунтирующие реакторы РОМБСМ предназначены для компенсации реактивной мощности и стабилизации уровня напряжения в высоковольтных электрических сетях напряжением от 6 до 1150 кВ.

Подстанция «Агорта» расположена недалеко от Зейского водохранилища — этот гидро-объект входит в число крупнейших в России по своему объему и площади.