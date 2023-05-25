Генеральный директор компании Александр Пятигор и руководители функциональных направлений «Россети Урал» провели ряд встреч и рабочих совещаний в районах производственного отделения Артемовские электрические сети филиала «Свердловэнерго».

На встрече с руководством производственного отделения глава компании обсудил ключевые задачи ремонтной кампании, которая сегодня набирает обороты в сетевом комплексе, реализацию ключевых инвестиционных проектов и обязательств перед клиентами по технологическому присоединению, а также вопросы кадровой политики, охраны труда и производственной культуры.

Артемовские сети сегодня обеспечивают надежное электроснабжение почти 500 населенных пунктов востока Свердловской области, находящихся в 14 административных районах. Энергетики данного подразделения обслуживают более 1,8 тыс. центров питания, а также 7,2 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

В этом году на выполнение программы ремонта и эксплуатации данного объема электрических сетей энергетики направят более 260 млн рублей. На реконструкцию, модернизацию и технологическое присоединения компания направит более 370 млн рублей средств инвестиционной программы.

В рамках визита генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор проверил выполнение обязательств по технологическом присоединению энергопринимающих устройств строящегося комплекса по производству мелющих стальных шаров, расположенного в Алапаевске. Вместе с представителями компании «Формат ЕК», которой принадлежит данный комплекс, глава компании обсудил перспективные планы строительства новой промышленной площадки и синхронизацию выполнения обязательств энергетиков по выдаче заводу мощности в размере 34,5 МВт.

Для технологического присоединения данного объекта специалисты «Россети Урал» проведут реконструкцию и модернизацию подстанции 110 кВ «Алапаевск» с установкой трех дополнительных ячеек 110 кВ, а также построят 8,66 км кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ. В настоящий момент энергетики завершили проектирование всех технических мероприятий и в скором времени приступят к работам по модернизации центра питания и строительству линий.

«Отмечу важность постоянного диалога энергетиков и представителей бизнеса по синхронизации планов развития новых промышленных объектов и электросетевой инфраструктуры. Речь идет о совместных действиях, результатом которых является повышение безопасности и промышленного суверенитета экономики Среднего Урала и страны», - отметил Александр Пятигор.

Также генеральный директор «Россети Урал» посетил Режевской, Алапаевский РЭСы производственного отделения и ремонтно-производственную базу службы механизации и транспорта Артемовских сетей. В ходе визита Александр Пятигор отметил ответственное отношение руководителей районов к вверенным объектам, а также уверенные шаги в части повышения производственной культуры и поддержания порядка на рабочих местах.