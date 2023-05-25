 

На реконструкцию аэропорта Махачкала выделят 12,7 млрд

25 мая 2023, 14:15 370 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры проводит тендер на реконструкцию аэропорта Махачкала (Уйташ), сообщает RosTender.info.

Согласно техническому заданию, работы включают в себя строительство новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, реконструкцию перрона аэропорта, а также возведение других необходимых инженерных сооружений.

Прием заявок на участие открыт до 9 июня. Начальная цена контракта – 12,7 млрд рублей. На подведение итогов выделят шесть дней. Ожидается, что мероприятия завершатся к концу сентября 2028 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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