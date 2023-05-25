Повышаем разряд: как в ERSO развивают компетенции специалистов

Разработанные сотрудниками учебного центра холдинга методики помогают рабочим успешнее проходить аттестацию.

Профессиональный разряд сборщика или намотчика — не только маркер, обозначающий уровень мастерства. Это еще и характерный бренд каждого рабочего специалиста, который подчеркивает способность решать задачи более широкого масштаба. Плюс дивиденды в виде увеличения зарплаты.

Одной из задач, стоящей перед холдингом ERSO, является максимальное развитие компетенции сотрудников. Майская аттестация, в которой участвовало шесть намотчиков и трое сборщиков, закончилась очень успешно — все сдали на очередной разряд.

«Подтягивал» претендентов учебный центр Уфимского трансформаторного завода. Была проделана большая работа путем создания программы на основе экзаменационных вопросов. Частью методики стал специально разработанный для этого тест.

«Тест содержит от 30 до 40 вопросов, — рассказывает старший мастер учебного центра Зульфия Ялалова. — По его результатам мы определяем, насколько специалист владеет знаниями, и стоит ли его допускать к аттестации».

Работники УЦ проанализировали, какие ошибки при сдаче экзамена допускают сборщики и намотчики, какие пункты вводят их в заблуждение, на какие вопросы ответы даются уверенно, а на какие нет.

«Когда намотчики и сборщики погружаются в рабочий процесс, они сосредоточены на изготовлении качественного изделия, — объясняет Ялалова. — Поэтому нюансы своих технологических процессов (соответственно, намотки и сборки) они очень хорошо знают. С нашей же стороны идет более глубокое погружение в теорию: чтение чертежей, техника безопасности, роль каждой сборки, значение проверок после каждой сборки, для чего нужны изоляционные расстояния, ознакомление с деталями новых конструктивов и т.д.».

Посвящение во все аспекты трансформаторостроения дает свои плоды. Так, процент правильных ответов на разработанный учебным центром тест составил от 85 до 100 процентов! А это, вместе с углубленным изучением теоретических знаний дало синергетический эффект, положительно повлияв на результаты экзамена по повышению профессионального разряда.