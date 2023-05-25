Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал о роли сетевого комплекса в формировании объединенного рынка электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на круглом столе «Энергетическая безопасность и экономический рост». Мероприятие состоялось в рамках II Евразийского экономического форума, который проходит в Москве.

В дискуссии участвовали руководители профильных ведомств: Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, Заместитель Министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Акоб Варданян.

Андрей Рюмин отметил, что главной целью общего рынка является обеспечение стабильности энергосистем стран евразийской «пятерки» с учетом задач долгосрочного экономического роста. Также углубление связей позволит хеджировать риски без дублирования инвестиций и будет способствовать укреплению энергетической безопасности.

«Решение этих задач невозможно без активного участия сетевых компаний государств ЕАЭС, включая «Россети». Ведь именно от развития сети зависят технические возможности для формирования единого рынка при сохранении надежности национальных энергосистем. На сегодня инфраструктура полностью готова, также создана система коммерческого учета электроэнергии. Актуальной задачей является подготовка нормативных актов, регламентирующих работу объединенного рынка», – сказал Андрей Рюмин.

В последние годы Группа «Россети» реализовала ряд крупных проектов, которые могут быть в перспективе востребованы в рамках объединенного рынка: комплекс мероприятий по повышению надежности связей энергосистем Центра и Северо-Запада России, строительство нового центра питания на Северном Кавказе – подстанции 500 кВ «Алания», реконструкция участвующей в перетоках с Казахстаном подстанции 220 кВ «Орская» и др.

II Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Мероприятия проводятся в рамках председательства РФ в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Форум проходит под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире».