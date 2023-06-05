На Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата №10

На Воткинской ГЭС досрочно завершена замена гидроагрегата со станционным номером 10. Он стал седьмым полностью обновленным гидроагрегатом из десяти, установленных на станции. Работы выполнены в рамках в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро

Новый гидроагрегат изготовлен российской компанией «Силовые машины», он имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью. После завершения предусмотренных нормативной документацией испытаний состоится перемаркировка гидроагрегата с увеличением мощности с 100 МВт до 115 МВт.

Гидроагрегат №10 был введен в эксплуатацию в сентябре 1963 года, отработал почти 60 лет и достиг высокой степени износа. В ходе работ, продлившихся около года, были заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, обновлена система автоматического управления гидроагрегатом. Монтаж выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов. Первый пустили в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. После завершения работ мощность станции возрастет до 1 150 МВт, или на 13%. Работы по модернизации станции не ограничиваются гидросиловым оборудованием – уже завершена замена силовых трансформаторов, оборудования распределительных устройств, затворов водосливной плотины.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 133 гидротурбины, 119 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.