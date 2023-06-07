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Компания NKT выиграла тендер на участие в проекте модернизации "под ключ" части электроэнергетической системы в Стокгольме

7 июня 2023, 08:59 154 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: NKT

Фото: NKT

В прошлом году компания NKT подписала рамочное соглашение со шведской энергоснабжающей компанией Ellevio. Проект «под ключ», тендер на участие в котором выиграла компания NKT, является первым по этому соглашению и предусматривает модернизацию электроэнергетической системы компании Ellevio в районе Штадсхаген (Stadshagen) Стокгольма.

Согласно этому контракту со шведской электросетевой компанией Ellevio компания NKT поставит и проложит кабели для трёх наземных линий на напряжение 110 кВ переменного тока в туннеле и колодцах, включая соединительные и концевые муфты. Кабели для этого проекта компания NKT изготовила на своём заводе в г. Фалун (Falun), Швеция.

Как подчеркнул г-н Йохан Лёйдквист (Johan Löjdquist), возглавляющий отдел продаж, обслуживания и прокладки кабелей на суше в Швеции, это стратегически важный проект для компании NKT, поскольку он демонстрирует её опыт и способность предоставлять решения «под ключ», начиная с производства кабелей и заканчивая процессом монтажа и прокладки. Этот проект является первым в рамках четырехлетнего рамочного соглашения, которое компания NKT подписала с энергоснабжающей компанией Ellevio в конце прошлого года для укрепления и расширения электросети в центральной Швеции. Проект в Штадсхагене укрепит электроэнергетическую систему за счёт замены трёх устаревших кабельных соединений.

Проект Stadshagen начнётся сейчас, и планируется, что он будет завершён к июню 2024 года.

Ellevio - одна из крупнейших электросетевых компаний Швеции, поставляющая электроэнергию почти миллиону домохозяйств и предприятий в центральной Швеции, включая район Стокгольма.

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Метки: NKT
Отрасль: Кабельная промышленность 

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