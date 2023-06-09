Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн построят в Целинном районе Калмыкии, что позволит региону вдвое снизить захоронение твердых коммунальных отходов и полностью их обрабатывать. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики по итогам рабочей встречи главы региона Бату Хасикова с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

"Комплексный объект ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год построят в Целинном районе республики. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2024 год. Его создание позволит региону полностью выполнить показатели по снижению захоронения ТКО в два раза и 100% обработке коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

По словам Буцаева, инвестпроект планируют реализовать на основе концессионного соглашения с применением мер поддержки, реализуемых в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". По итогам 2022 года Калмыкия обеспечила достижение всех его показателей, однако для достижения целей проекта к 2030 году необходимо введение новых мощностей. РЭО может оказать поддержку по созданию таких объектов в размере до 95% от общего объема инвестиций. Одно из условий финансирования проекта - наличие проектно-сметной документации с необходимыми госэкспертизами.

"Создание современных объектов по сортировке, утилизации и размещению коммунальных отходов - очень важный вопрос для Калмыкии. В долгосрочной перспективе та система обращения с твердыми коммунальными отходами, которую мы создадим совместно с ППК РЭО, позволит нам достичь целей проекта и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду", - цитирует главу Калмыкии пресс-служба.

Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что РЭО окажет поддержку региону в разработке проектно-сметной документации и отработке условий концессионного соглашения. Хасиков и Буцаев также договорились о проведении на территории Калмыкии совместных проектов в области экологического просвещения, добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году 100-%-ную сортировку отходов и утилизацию 50% их общего объема.