НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» торжественно открыло электрозаправочный комплекс с уникальной быстрозарядной станцией на 150 кВт, аналогов которой нет в России. Строительство таких станций предусмотрено программой правительства РФ и предполагает возмещение 60% фактической стоимости станции.

Выставочный образец быстрозарядной электрозаправочной станции Elli представлен в эти дни в рамках выставки на форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Утром 9 июня выставочный стенд НПО «Электромашина» посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В этот же день в Челябинске состоялось торжественное открытие электрозаправочного комплекса, разработанного и построенного по инициативе НПО «Электромашина». На открытии присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, министр экономического развития Наталья Лугачева, глава администрации Ленинского района Александр Орел, а также потенциальные заказчики электрозаправочного оборудования.

Впервые электрозаправочная станция мощностью 150 кВт была представлена на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом прошлого года. На территории России станции такой мощности не производятся. Данная электрозаправочная станция позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут. Кроме нее в открывшемся комплексе представлена станция для медленной зарядки на 44 кВт.

В целом электрозаправочный комплекс представляет собой инфраструктурный проект, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Открывшийся комплекс расположен рядом с дорогой с высоким трафиком движения по адресу ул. Машиностроителей, д. 7. Посетители комплекса, приехавшие для зарядки автомобиля, смогут во время ожидания выпить чашку кофе или пообедать в расположенном поблизости кафе.

Предприятие готово предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС «под ключ» в любом месте на территории России. По задумке разработчиков, электрозаправочный хаб, который может включать в себя одну или несколько станций, подразумевает непосредственно оборудование самих зарядных станций, строительно-монтажные работы и адаптированную интеллектуальную систему Amasis 2.0.

Челябинская область включена в пилотный регион по развитию сети зарядных станций. В связи с этим организована совместная работа с Министерством экологического развития Челябинской области и Министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области по использованию зарядных станций НПО «Электромашина» в пилотном регионе. Кроме того, ведутся переговоры с владельцами бензозаправочных сетей о размещении зарядных станций Elli на их площадках.