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НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» торжественно открыло электрозаправочный комплекс с уникальной быстрозарядной станцией на 150 кВт, аналогов которой нет в России. Строительство таких станций предусмотрено программой правительства РФ и предполагает возмещение 60% фактической стоимости станции.
Выставочный образец быстрозарядной электрозаправочной станции Elli представлен в эти дни в рамках выставки на форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Утром 9 июня выставочный стенд НПО «Электромашина» посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В этот же день в Челябинске состоялось торжественное открытие электрозаправочного комплекса, разработанного и построенного по инициативе НПО «Электромашина». На открытии присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, министр экономического развития Наталья Лугачева, глава администрации Ленинского района Александр Орел, а также потенциальные заказчики электрозаправочного оборудования.
Впервые электрозаправочная станция мощностью 150 кВт была представлена на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом прошлого года. На территории России станции такой мощности не производятся. Данная электрозаправочная станция позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут. Кроме нее в открывшемся комплексе представлена станция для медленной зарядки на 44 кВт.
В целом электрозаправочный комплекс представляет собой инфраструктурный проект, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Открывшийся комплекс расположен рядом с дорогой с высоким трафиком движения по адресу ул. Машиностроителей, д. 7. Посетители комплекса, приехавшие для зарядки автомобиля, смогут во время ожидания выпить чашку кофе или пообедать в расположенном поблизости кафе.
Предприятие готово предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС «под ключ» в любом месте на территории России. По задумке разработчиков, электрозаправочный хаб, который может включать в себя одну или несколько станций, подразумевает непосредственно оборудование самих зарядных станций, строительно-монтажные работы и адаптированную интеллектуальную систему Amasis 2.0.
Челябинская область включена в пилотный регион по развитию сети зарядных станций. В связи с этим организована совместная работа с Министерством экологического развития Челябинской области и Министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области по использованию зарядных станций НПО «Электромашина» в пилотном регионе. Кроме того, ведутся переговоры с владельцами бензозаправочных сетей о размещении зарядных станций Elli на их площадках.
«Важно отметить, что правительство России утвердило правила распределения субсидий из бюджета на установку зарядных станций для электромобилей. Таким образом, наши потенциальные заказчики, инициаторы установки электрозаправочных станций могут рассчитывать на софинансирование из бюджета. Субсидия на одну зарядную станцию составит 60% от ее фактической стоимости. Есть определенные технические требования, одно из которых – станция должна быть российского производства минимальной пиковой мощностью 150 кВт. Софинансирование создания станций будет идти только на пилотных территориях, к которым, в частности, относится и наш регион», - отметил директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.
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