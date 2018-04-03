Компания Northwire завершила сертификационное тестирование своих кабелей медицинского назначения

В целях удовлетворения растущих запросов своих клиентов из медицинского сообщества и для того чтобы предлагать потребителям оптимизированные, безопасные и надёжные кабели медицинского назначения, компания проводит тестирование продуктов серии BioCompatic на соответствие самым строгим стандартам, включая требование оптимальной биологической совместимости в соответствии с USP Class VI и требование в отношении цитотоксичности в соответствии с ISO 10993-5.

Недавно, для того чтобы полностью гарантировать биологическую совместимость своих продуктов, предназначенных для наиболее ответственных областей применения в медицине, компания Northwire успешно завершила проведение дополнительных лабораторных испытаний продуктов серии BioCompatic, результаты которых подтверждают соответствие требованиям стандарта ISO 10993-10 на кожное раздражение и кожную контактную аллергию. Не содержащие фталатов, галогенов и латекса продукты серии BioCompatic также обладают другими преимуществами: они обладают стойкостью к воздействию пара, H2O2 (перекись водорода), и стерилизации оксидом этилена (ETO).