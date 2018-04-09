Новые приобретения компании Lapp

Группа компаний Lapp Group приобрела компании SKS Automaatio и SKS Connecto в Финляндии и Польше. По словам председателя совета директоров Lapp Holding, эта сделка способствует укреплению ведущей роли компании в области кабельных сборок и позиции компании на рынке Северо-Восточной Европы.

Компания SKS Connecto Oy расположена в городе Хювинкяа (Hevinkää) в Финляндии и специализируется на производстве кабелей и кабельных сборок для производственного оборудования и монтажных плат, а также является поставщиком рельсов.

Компания SKS Connecto Polska Sp zoo находится в городе Гданьск, Польша, и специализируется на производстве кабельных сборок и жгутов проводов.

Компания SKS Automaatio Oy занята в производстве электрических компонентов для систем автоматизации и расположена в городе Вантаа (Vantaa) в Финляндии.

Компания поставляет также комплексные решения для конкретных потребностей заказчиков, которые соответствуют будущей стратегии компании Lapp. Обе компании имеют товарооборот 40 миллионов евро и штат около 280 сотрудников. SKS Group – успешная семейная инжиниринговая компания, основанная в 1924 году. Компании Lapp Group и SKS Group были партнёрами на протяжении более 50 лет. Контракт, подписанный в конце 2017 года, является частью стратегии 2020 Lapp Group и послужит на пользу всем потребителям компонентов систем автоматизации и кабельных сборок.