Успешная реализация проекта Australia Singapore Cable

Завершена первая часть строительных работ в рамках проекта Australia Singapore Cable (ASC) компании Vocus Group (Австралия). Проект стоимостью 170 миллионов долларов США предусматривает создание исключительно важного канала связи между Австралией и двумя самыми сильными экономиками в Азии - Индонезией и Сингапуром. В феврале - марте 2018 года осуществлялась прокладка основного кабеля, в апреле - монтаж, в мае - июне начнутся работы по вводу в эксплуатацию волоконно-оптической сети протяжённостью 21 000 километров.

Кабель изготовлен в городе Калé (Calais) во Франции компанией Alcatel Submarine Networks (ASN). Ретрансляционное оборудование было произведено этой же компанией на заводе в городе Гринвич в Великобритании. Остальные две трети смонтированного кабеля были доставлены к району Острова Рождества (Christmas Island), откуда второе кабелеукладочное судно проложило кабель в южном направлении к городу Перт (Perth), расположенному на юго-западе Австралии, на берегу Индийского океана.

Два кабелеукладочных судна использовали разные технологии прокладки кабеля. От Сингапура до Острова Рождества кабель прокладывают на 4 м ниже морского дна. Прокладка кабеля таким способом происходит намного медленнее (несколько метров в час), чем при использовании стандартных методов. В данном конкретном случае необычный способ прокладки морского кабеля объясняется тем, что волоконно-оптическая сеть ASC проходит через очень мелкое Яванское море (Java Sea) с большим движением судов. Проложенный ранее в этом районе кабель часто выходил из строя, главным образом, из-за деятельности рыболовецких судов. Кроме того, существуют проблемы получения разрешений на перемещение судов, а индонезийское морское право требует, чтобы подрядчики использовали местные экипажи. На участке трассы сети ASC между Островом Рождества и городом Перт ситуация другая. Южный участок кабеля проходит через глубоководный океан. Здесь кабель просто укладывают на морское дно. Кабелеукладочное судно на этом участке трассы может двигаться намного быстрее, со скоростью несколько километров в час.