Осторожно, кабель! Фальсификат становится причиной 6 из 10 пожаров

В 2017 году из нанесенного пожарами ущерба в 13 млрд руб 41% пришелся на возгорание электропроводки. О липовых сертификатах, применение не рекомендуемых к использованию проводов и о других недостатках некачественных кабелей, - в материале "АиФ-Крым".

Никогда в Крыму не велось таких строительных работ, как в последние несколько лет. И вся эта большая стройка требует материалов. Прокладываются новые коммуникации, линии связи – и нужны всевозможные кабели. А вот с ними не всё благополучно: большая часть того, что продаётся на российском рынке – фальсификат.

И ущерб посчитан

По словам министра промышленности Крыма Андрея Васюты, доля фальсифицированной кабельной продукции на российском рынке достигла колоссальных размеров и угрожает национальной безопасности. По статистическим данным последней пятилетки, каждый четвёртый пожар в стране происходит по причине неисправной электропроводки и нарушения эксплуатации электрооборудования. Причем виновником 6 из 10 возгораний является некачественный кабель. В 2017 году из нанесенного пожарами ущерба в 13 миллиардов рублей. 41% или 5,5 миллиардов пришлось на возгорание электропроводки.

"Сегодня опасный кабель и провод предложат практически везде, и в маленьком магазине, и в крупном гипермаркете", – подчеркнул министр.

При монтаже широкое распространение получило использование провода универсального плоского на медной и алюминиевой основе. Но специалисты не рекомендуют применение этих проводов в промышленных масштабах, поскольку они являются опасными для использования, а их производство регламентируется техническими условиями, существенно заниженными в сравнении с ГОСТами. Риска добавляют липовые сертификаты безопасности, которые лаборатории готовы выдавать в 4 раза дешевле стоимости реальных испытаний. В итоге рынок наводнен кабельной продукцией с серьезными недостатками.

Кому это надо

Понятно, что сидеть, сложа руки, нельзя. Поэтому и появился в стране проект "Кабель безопасности". Представитель ассоциации "Электрокабель" по ЮФО Сергей Романов отметил, что в него уже вошло 130 участников – производителей и реализаторов. "Мы ведем публичный мониторинг, скупаем образцы, мониторим их сертификаты, проводим выездные аудиты и открыто информируем участников рынка о выявленных нарушениях, – пояснил он. – Исследования показывают, что 60-70% продукции не соответствует ГОСТу".

Испытания образцов проводятся в лаборатории московского НИИ кабельной продукции. Результаты мониторинга выкладываются ежеквартально на сайте ассоциации с указанием образцы и выявленных нарушений. К этому добавились липовые сертификаты, которые выдали 11 лабораторий и 12 центров. Ассоциация направляет общественное требование с просьбой устранить замечания, при игнорировании которого предприятию грозит приостановка деятельности.

Предварительный мониторинг на территории Крыма выявил некачественную продукцию двух местных производителей – из Евпатории и Симферополя. У обоих сертификаты оформлены с нарушениями, а заявленное сопротивление не соответствует фактическому, как и толщина изоляции. Директор ООО "ККЗ "Евкабель" Анатолий Дорохов пояснил, что на предприятии нет входного контроля поступающей металлической жилы, у которой сопротивление оказалось выше, чем положено по ГОСТу, хотя оборудование на предприятии современное и соответствует всем требованиям. Но больше всего его не устроил отбор образцов "каким-то подпольным образом". "Мы считаем, что на основании этих замечаний делать выводы преждевременно, но на вступление в ассоциацию мы документы подали", – сказал он.

Выходит, что в Крыму не помешало бы проверить все объекты строительства. И если будет выявлен некачественный кабель, его придётся менять – особенно в детсадах, школах, больницах.