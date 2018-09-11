"Стример" представил новые технологии молниезащиты в Париже

Компания "Стример" приняла участие в 47 Сессии Международного совета по большим энергетическим системам CIGRE 2018, которая прошла с 26 по 31 августа в Париже. Крупнейшее мероприятие мировой энергетической отрасли проводится раз в два года и объединяет узкоспециализированную научную конференцию по проблемам современной энергетики и большую техническую выставку.

"Стример" - традиционный участник Сессий CIGRE: на этой площадке компания регулярно презентует мировому энергетическому сообществу свои передовые научные и технологические разработки, новинки продуктового ассортимента. В этом году сотрудники "Стримера" участвовали во всех пунктах программы CIRGE. Директор по развитию и разработкам Георгий Подпоркин, руководитель направления альтернативного проектирования Марина Ермошина и инженер отдела автоматизации электрических сетей Asia Codino рассказали делегатам научно-технического форума о достижениях в разработке инновационных технологий молниезащиты с использованием мультикамерных разрядников для линий электропередачи и приняли участие в рабочих группах и заседаниях научных комитетов с разных стран.

Выставочный стенд "Стример", на котором демонстрировались образцы продукции компании и ее партнеров - новейшие мультикамерные разрядники для линий электропередачи до 72 кВ, индикаторы короткого замыкания LodeStar, высокотехнологичное оборудование для непрерывной сушки бумажной изоляции маслонаполненных трансформаторов и системы для мониторинга состояния силовых трансформаторов TRANSEC – пользовался огромной популярностью у посетителей выставки CIGRE.

"Основной задачей нашей компании на CIRGE-2018 были знакомство, презентация продукции и проведение переговоров с потенциальными и уже существующими партнерами и дистрибьюторами из стран Европы, Юго-Восточной Азии и России. За пять дней, которые длилась парижская выставка, мы встретились с многими нашими зарубежными коллегами и друзьями, наладили перспективные контакты с компаниями из разных регионов мира и достигли ряда важных договоренностей о совместном сотрудничестве", - рассказывает менеджер по маркетингу Елена Кудинова.

Руководство "Стример" признало результаты участия в CIGRE-2018 успешными. В 2020 году компания снова примет участие в парижском форуме, но уже в расширенном формате. Принято решение об увеличении почти в 2 раза, до 30 кв.м., выставочной площади и изготовлении эксклюзивного стенда. Подготовка к 48 Сессии CIRGE уже началась.