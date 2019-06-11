Александр Новак в интервью Bloomberg TV: "Нами разработана "дорожная карта" по стимулированию добычи на старых месторождениях"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью Bloomberg TV в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума рассказал о том, как прошла его встреча с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом, что происходит на мировом рынке нефти, а также какова ситуация на нефтепроводе «Дружба».

Говоря о результатах встречи с Халидом Аль-Фалихом, глава Минэнерго России отметил, что в рамках встречи удалось обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, а также актуальные прогнозы ситуации во втором полугодии.

«Наши оценки в целом сходятся. При этом есть ряд факторов абсолютно нам неизвестных, влияние которых мы предсказать не можем - в первую очередь, это отношения США и КНР, ситуация в Иране, Ливии», - отметил Министр.

Ряд подобных факторов в значительной степени влияет на принятие решения по дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+, продолжил Александр Новак.​

«В этом году ситуация отличается от прошлогодней. Мы находимся в контакте с производителями, обсуждаем сделку со всеми компаниями, они заинтересованы в развитии, запуске новых месторождений, но при этом без ущерба для рынка, - отметил он. - Нами разработана «дорожная карта», которая позволила бы настроить налоговую систему так, чтобы стимулировать добычу на старых месторождениях. Мы считаем, что эту работу нужно довести до конца».

В то же время Минэнерго России ведет планомерную работу по улучшению ситуации с экспортными поставками нефти в западном направлении, подчеркнул Министр.

«В конце мая - начале июня у нас несколько выше объём исполнения соглашения ОПЕК+ - на 200 тыс б.с. больше, чем в соглашении. Это вызвано отчасти текущей очисткой нефтепровода «Дружба». Но ситуация носит краткосрочный характер, уже в июне мы вернемся к уровню соглашения», - заверил Александр Новак.

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