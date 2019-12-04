"Россети" как якорный заказчик отрасли будут способствовать развитию экспортного потенциала страны - Павел Ливинский

Второй день МФЭС-2019 отрыл деловой завтрак с участием генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, руководителей дочерних структур холдинга, глав ведущих предприятий - производителей оборудования для электросетевого комплекса. Модератором дискуссии выступил Заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

В ходе обсуждения участниками встречи неоднократно отмечалось, что «Россети», разработав и внедрив Концепцию цифровой трансформации всей отрасли, фактически сформировали основу нового рынка инновационного оборудования и технологий для электроэнергетики.

Подобный открытый диалог с производителями стал уже традиционной встречей в рамках МФЭС. Его цель - за счёт синергии усилий крупнейшей операционной компании и ведущих поставщиков совершить настоящий прорыв в развитии электросетевого комплекса РФ.

Павел Ливинский подчеркнул, что «Россети» максимально открыты к кооперации со всеми поставщиками, в том числе, с иностранными компаниями при условии локализации производства на территории России.

«Здесь сегодня присутствуют флагманы производителей оборудования и программного обеспечения для нужд нашей отрасли. Безусловно, мы все торопимся меняться, президентом Российской Федерации В.В. Путиным перед нами поставлена задача прорыва. Но надо помнить пословицу: торопись не спеша. Нам крайне важно, чтобы ушел субъективизм в принятии решений, чтобы ушли любые коррупционные проявления, недобропорядочные поставщики, нездоровый лоббизм. Поэтому мы выступаем за качество принимаемых решений и действуем последовательно. Мы сформировали программу с десятилетним горизонтом. Крайне важно было увидеть цель, понять, куда мы движемся, иметь четкий горизонт планирования, сформировать свою экосистему. И мы это сделали. Мы ставим задачу на базе существующих разработок создавать комплексные решения, которые позволяют менять облик отрасли и удешевлять функционирование инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы задать производителям четкие стандарты, которые необходимы для реализации наших планов развития, чтобы они, в свою очередь, не тратили усилий и ресурсов на проекты, которые сегодня не востребованы. Именно поэтому так важен прямой конструктивный диалог, который мы ведем сегодня. И, конечно, мы выступаем за добросовестную, справедливую и прозрачную конкуренцию, в том числе, для того, чтобы группа «Россети», будучи якорным заказчиком, могла способствовать созданию экспортоориентированной продукции, которая уже в среднесрочной перспективе была бы интересна внешним рынкам», - подчеркнул Павел Ливинский в своём выступлении.

Всего в обсуждении приняли участие 73 ведущих российских и зарубежных компаний-производителей энергетического оборудования и программного обеспечения.