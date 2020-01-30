ГУ МВД России по Московской области проводит проверку ряда производителей и дилеров кабельно-проводниковой продукции в связи с поставками фальсификата на крупные строительные объекты региона. Проверка проводится по поручению Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области, на основании прошедших мероприятий по контролю качества электротехнического оборудования, закупаемого строительными организациями. Ассоциация «Электрокабель» принимает активное участие в работе Комиссии по МО, ее аналогах в других регионах, а также в Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Работа «АЭК» в подобных проектах позволила более усиленно вовлечь государственные структуры в решение проблем с распространением фальсификата на кабельном рынке.

Большим событием стал запуск в декабре 2017 года Пилотного федерального проекта по входному контролю качества кабельно-проводниковой продукции на строительных объектах. Целями проекта являлись: оценка масштабов оборота недоброкачественной КПП, разработка предложений по снижению его объемов, законодательных инициатив, направленных на регламентацию входного контроля электротехнических товаров.

В Пилотном проекте приняли участие девять регионов, собственные Комиссии которых проводили мероприятия, заданные дорожной картой. Наиболее активно выступила Комиссия Московской области, присоединившаяся к проекту весной 2018 года. По поручению аппарата Комиссии, Минстрой МО выделил ключевые строительные объекты для проведения проверок по входному контролю. Силами Ассоциации «Электрокабель» на заданных площадках были проведены контрольные отборы образцов, необходимые испытания согласно техническим спецификациям по маркам кабеля. Большое внимание также уделили документарным проверкам, сертификатам соответствия.

По итогам: несоответствия были обнаружены на пяти из шести проверенных площадок. Помимо многочисленных проблем с сопровождающей документацией (часть производителей сертифицировалась в недобросовестных центрах, некоторые из поставщиков не существовали физически), большинство из испытанных образцов кабеля показали проблемы по своей конструкции (занижение толщины изоляции и оболочки), электрическим параметрам (завышение сопротивления).

Большое количество нарушений было выявлено на социально-значимом объекте капитального строительства в Можайском районе. Здесь, среди закупленного кабеля, основную массу составили такие марки, как: ВВГНГ, АВБШВ, КПСЭНг, ПВС разных исполнений, в том числе FRLS. Поставщиками выступили организации «ЛесЭнергоМаш», «ТДМ Поставка», «Электротехническая компания ЭМТИКА». А производителями: «Электро-Свет», «Рось-Кабель», «КЗ «Спектр», «Альгиз», «АйТиСолид», «Щучинский завод «Автопровод», «Элпрокабель» и известный подольский завод «Кабель-Арсенал». На данный момент, подрядчик, работающий на объекте предоставил отчет о замене некачественной кабельной продукции.

Многие из перечисленных производителей уже не однократно попадали в поле зрения «АЭК». В частности, продукция «Кабель-Арсенал» неоднократно участвовала в контрольных закупках и показывала отклонения по техническим параметрам. Само предприятие трижды проходило проверку ЦМТУ Росстандарта, получив предписания о приостановке реализации кабеля, об устранении нарушений, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и другие. Однако, это лишь часть от всего объема информации, полученной Комиссией МО по итогам проведения проверок. Малый срез от общего количества компаний, поставивших недоброкачественную проводку.

Пилотный федеральный проект по входному контролю завершился в декабре 2018 года. Выявленные проблемы уже более активно отслеживаются на уровне Минпромторга РФ, а мероприятия по их решению уже запущены в работу – в том числе ужесточения и наказания в законодательной системе.

В то же время, опыт пилотного проекта показал региональным Комиссиям масштаб и распространение проблемы. Московская Область, в числе других субъектов РФ, продолжила деятельность по противодействию незаконному обороту фальсификата, параллельно задачам федерального уровня. Минстрою МО уже назначены новые объекты для проверок, предписаны внесения изменений в типовые контракты и разработка регламента обязательного выборочного контроля.

По существующим протоколам испытаний отобранных образцов – аппарат Комиссии поручил ГУ МВД России по Московской области провести проверку организаций, участвовавших в производстве и поставках фальсифицированной, опасной электротехнической продукции. Несмотря на ощутимую длительность процессов, обоснованных большим объемом аналитических и подготовительных работ, требуемых для возбуждения расследования – борьба с недобросовестными участниками рынка идет полным ходом. Прокуратура МО взяла решение этой задачи под собственный контроль.

Комиссия МО, а также смежные структуры, нацелены на устранение фальсификата с электротехнического рынка. Наказание за выпуск и распространение опасных товаров последует вне зависимости от того, были они выпущены в оборот в 2018 году или уже в 2020 году.

Ассоциация «Электрокабель» продолжит развивать свою работу в рамках государственных проектов и оказывать консультацию правоохранительным органам РФ. Также, «АЭК» будет привлечена к участию в новой инициативе – по Поручению Правительства РФ от 16 января 2020 года, на федеральном уровне будут организованы проверки производителей и продавцов кабельной продукции (силами Росстандарта), а также органов по сертификации и испытательных центров (силами Росаккредитации). Проект будет работать до декабря 2020 года, в его рамках предусмотрено моментальное реагирование и наказания по обнаруженным несоответствиям.