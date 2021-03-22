Cabex 2021: встреча со старыми друзьями на новом месте

С 16 по 18 марта в «Экспоцентре» прошла самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Мероприятие можно считать долгожданным, предыдущая выставка состоялась два года назад. В прошлом году выставка в «Сокольниках» была заморожена буквально за несколько часов до открытия из-за мер противодействия коронавирусу. Еще позже все стенды были снесены, а на их месте был открыт ковидный госпиталь, который функционирует до сих пор. Именно поэтому в этом году выставка Cabex открылась в «Экспоцентре». И возможно, это место станет традиционным для этой выставки.

Cabex – это знаковое событие для кабельной отрасли. Каждую весну производители и поставщики кабельнопроводниковой продукции представляют новые разработки и технологии. На этот раз выставка длилась три дня, и за это время ее участники успели провести переговоры и выбрать поставщиков. Свои новинки и актуальные предложения представили 140 компаний. Среди них: «Томсккабель», «Ункомтех», «Сарансккабель», «Энергокабель», Объединенная энергетическая компания, «Цветлит», AKRON HOLDING, TDM ЕLECTRIC и другие. Какие-то компании уже привычно было видеть на этой выставке, какие-то впервые заявили о себе. Среди новых участников: Макеевский кабельный завод, «Чувашкабель», EGEKABLO, «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», «ОБО Беттерманн», BERKAND, BOZDEMIR, AGC Chemicals RUS, «Эмилинк», «Энергомир», «Северсккабель». При этом продолжающиеся локдауны по всему миру из-за коронавируса наложили отпечаток на список участников Cabex в этом году. Выставка носит статус международной, но вот иностранной речи на этот раз звучало мало, не все зарубежные представители смогли покинуть свои страны и приехать в Россию. Например, завод Winlong принял решение о том, что на его стенде в этот раз не будет никого.

Каждый день наша съемочная группа проводила прямые трансляции RusCable Live из выставочных павильонов, общалась с компаниями на стендах и посетителями и показывала выставку от первого лица для всех тех, кто не смог приехать.

Медиахолдинг «РусКабель» работал на выставке все три дня. На нашем стенде была организована самая настоящая видеостудия, где мы общались с гостями и брали интервью. К нам заглянули представители МЕТАКЛЭЙ, «Владэлектрокабель», «Смоленскэлектрокабель», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», «Томсккабель», Hengtong. Компании делились своими успехами, рассказывали об опыте преодоления трудностей 2020 года и строили планы. Совсем скоро эти видеоматериалы появятся в общем доступе на нашем YouTube-канале.

В рамках деловой программы на Cabex состоялась научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики». Ее организовали ВНИИКП, Ассоциация «Электрокабель» и МВК. За два дня эксперты обсудили влияние пандемии на мировую и отечественную кабельную промышленность; актуальные тенденции развития отрасли; успешный опыт эксплуатации кабельных изделий на крупных промышленных предприятиях и передовые разработки отечественных производителей КПП. В последний выставочный день был организован круглый стол «Экомониторинг: контроль вредных выбросов для кабельной промышленности».

В завершающий день наша команда провела RusCable PR-Challenge 21, конкурс на лучшие пресс-службу и отдел маркетинга. Это ежегодная отраслевая премия портала RusCable.Ru проводилась в третий раз. Участниками открытого этапа конкурса могли стать все отраслевые компании, а наше экспертное жюри оценило деятельность конкурсантов и выбрало лучший аккаунт в соцсетях, лучший контент, лучший PR-проект, лучший стенд и еще целый список самых ярких и интересных маркетинговых и PRпроектов. Победители конкурса получили дипломы и заряд мотивации двигаться к новым высотам.

Cabex 2021 состоялся и открыл новый сезон продаж в кабельной отрасли. И кто бы что ни говорил, что офлайн-выставки вымирают, мы своими глазами увидели, что еще рано хоронить этот формат продвижения, кабельная отрасль пока живет. Однако стоит отметить, что выставка перестала быть ориентированной на потребителей кабельной продукции, как это было всегда. Было очень заметно, что теперь самим кабельщикам пытаются что-то продать. Это и оборудование, и решения для автоматизации, и компаунды для производств, и аксессуары для кабельной продукции, и вспомогательные материалы. Это стало беспокоить многих кабельщиков, поскольку по итогу не все получили тех целевых посетителей, на которых рассчитывали. Наполнение выставки стало как бы размытым, и нашлись те, кто стал говорить, что «Cabex уже не тот».

Также отличительной особенностью Cabex 2021 стали полупустые стенды или большие стенды без наполнения. Таких стендов было немного, но все же они были и напоминали от прошлогоднем сносе замороженной выставки. Не все компании остались довольны новыми условиями участия, а кто-то даже “полностью проигнорировал” выставку. Но даже несмотря на эти расстраивающие моменты, кабельщики были рады встретиться на выставке, немного выпить, поговорить об отрасли. Функцию “места встречи” выставка выполнила на 100%. Посмотрим, что будет в следующем году!