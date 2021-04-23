22 апреля в рамках Российского Международного энергетического форума Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов и руководитель Национальной ассоциации СПГ Сергей Иванов договорились о сотрудничестве. Двустороннее соглашение подписали по итогам конференции «Новая энергетика — энергетика потребителя».

Напомним, в октябре прошлого года вели речь о совместной работе в рамках профильных проектов, а также продвижении общих идей.

В частности, у Национальной ассоциации СПГ заинтересован во взаимодействии с одним из участников «ЭнергоИнновации» — компанией «Катерпиллар Евразия». Энергетический отдел данной организации готов сотрудничать с ассоциацией СПГ в качестве экспертов по газопоршневой энергетике, проводить бесплатно вебинары, доклады о продукции и энергетических решениях Cat, а также дилеров Cat.

Миссия Национальной ассоциации сжиженного природного газа заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории Российской Федерации или по отношению к Российской Федерации, путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции Российской Федерации с другими странами, заинтересованными в развитии рынка СПГ.

На форуме в Санкт-Петербурге представители ассоциаций обсудили, в частности, сотрудничество, в рамках предстоящего Газового форума. Стороны решили провести совместное мероприятие, посвященную проблемам в нефтегазе.

Фото: energyforum.ru