В Москве пройдет "Форум ЭТМ"

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А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
29 апреля 2021, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ЭЛЕКТРОФОРУМ
Отрасль: Электротехника
13 мая 2021 года в Москве пройдет долгожданное отраслевое мероприятие – "Форум электротехники и инженерных систем". Участие в форуме примут ведущие российские производители: заявлено участие более, чем 90 компаний и более 3000 специалистов. ДКС, как один из крупнейших российских производителей, также примет участие в мероприятии.
Вы можете стать гостем мероприятия, пройдя регистрацию на странице мероприятия: http://www.electricforum.ru/events/index.php?activ_event_id=792
На выставке ДКС представит такую продукцию, как:
На "Форум электротехники и инженерных систем" также планируется содержательная деловая программа: будет проведено более 30 конференций, семинаров и мастер-классов. Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от организатора – компании "ЭТМ".
"Форум электротехники и инженерных систем" будет проходить 13 мая 2021 года по адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 5. Стенды компании ДКС: А15 и В14-15.
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