В Москве пройдет "Форум ЭТМ"

13 мая 2021 года в Москве пройдет долгожданное отраслевое мероприятие – "Форум электротехники и инженерных систем". Участие в форуме примут ведущие российские производители: заявлено участие более, чем 90 компаний и более 3000 специалистов. ДКС, как один из крупнейших российских производителей, также примет участие в мероприятии.

Вы можете стать гостем мероприятия, пройдя регистрацию на странице мероприятия: http://www.electricforum.ru/events/index.php?activ_event_id=792

На выставке ДКС представит такую продукцию, как:

Лотки "S5 Combitech" (в т.ч. в исполнении "Цинк-ламельное покрытие");

Тяжелые лотки "U5 Combitech" (в т.ч. в исполнении "Цинк-ламельное покрытие");

Лотки из нержавеющей стали "I5 Combitech";

Лотки "G5 Combitech";

Двустенные трубы "Octopus";

Дизайнерские электроустановочные изделия "Avanti";

Система огнезащиты "Vulcan";

Взрывозащищенное оборудование "Armex";

Система "Quadro";

Металлические корпуса "RAM block";

Стеклопластиковые корпуса для уличной установки "Conchiglia";

Система маркировки "Mark";

И многое другое!

На "Форум электротехники и инженерных систем" также планируется содержательная деловая программа: будет проведено более 30 конференций, семинаров и мастер-классов. Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от организатора – компании "ЭТМ".

"Форум электротехники и инженерных систем" будет проходить 13 мая 2021 года по адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 5. Стенды компании ДКС: А15 и В14-15.