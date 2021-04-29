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В Москве пройдет "Форум ЭТМ"

В Москве пройдет Форум ЭТМ

29 апреля 2021, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ЭЛЕКТРОФОРУМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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13 мая 2021 года в Москве пройдет долгожданное отраслевое мероприятие – "Форум электротехники и инженерных систем". Участие в форуме примут ведущие российские производители: заявлено участие более, чем 90 компаний и более 3000 специалистов. ДКС, как один из крупнейших российских производителей, также примет участие в мероприятии.

Вы можете стать гостем мероприятия, пройдя регистрацию на странице мероприятия: http://www.electricforum.ru/events/index.php?activ_event_id=792

На выставке ДКС представит такую продукцию, как:

  • Лотки "S5 Combitech" (в т.ч. в исполнении "Цинк-ламельное покрытие");
  • Тяжелые лотки "U5 Combitech" (в т.ч. в исполнении "Цинк-ламельное покрытие");
  • Лотки из нержавеющей стали "I5 Combitech";
  • Лотки "G5 Combitech";
  • Двустенные трубы "Octopus";
  • Дизайнерские электроустановочные изделия "Avanti";
  • Система огнезащиты "Vulcan";
  • Взрывозащищенное оборудование "Armex";
  • Система "Quadro";
  • Металлические корпуса "RAM block";
  • Стеклопластиковые корпуса для уличной установки "Conchiglia";
  • Система маркировки "Mark";
  • И многое другое!

На "Форум электротехники и инженерных систем" также планируется содержательная деловая программа: будет проведено более 30 конференций, семинаров и мастер-классов. Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от организатора – компании "ЭТМ".

"Форум электротехники и инженерных систем" будет проходить 13 мая 2021 года по адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 5. Стенды компании ДКС: А15 и В14-15.

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Источник: ДКС

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