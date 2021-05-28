28 июня 2021 года в адрес редакции RusCable.Ru поступило открытое письмо от НПП "Герда", подписанное руководителем компании Павлом Герасимовым. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.

НПП «Герда»: Открытое письмо о судьбе ГОСТ Р 59387-2021

Уважаемые кабельщики!

С 01 июня 2021 года вступит в силу ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия». На наш взгляд осуществлена неудачная попытка в одном стандарте совместить два зарубежных стандарта. Очевидно, что стандарт содержит ряд концептуальных противоречий, что с огромной долей вероятности неизбежно приведет к путанице в проектной документации. Попытка получить разъяснения вступив в переписку с АО «ВНИИКП» и ТК 46 была проигнорирована. А разработчик стандарта АО «СПЕЦКАБЕЛЬ» пока отказывается от конструктивных переговоров по существу, очень надеемся, что ситуация поменяется.

Полагаем, что в настоящий момент нет смысла искать виновного в столь безответственном принятии указанного ГОСТ Р 59387-2021.

Наши предложения:

Приостановить вступления ГОСТ Р 59387-2021 в законную силу. Полученное время использовать для профессиональной проработки и исправления ошибок со всеми заинтересованными сторонами.

Уважаемые коллеги! Просим не игнорировать принятие ГОСТа, дать указание Вашим специалистам проверить наши замечания, внести свои и направить письмо с просьбой приостановить вступления ГОСТа в законную силу.

Только неравнодушное отношение и коллективный труд сделают законы и принимаемые нормативы правильными, понятными, нужными и дееспособными.

Ждем Вашего участия и решения.

Герасимов П. Н.

Обновлено:

По сообщению от НПП "Герда":

Редакция портала направила запросы в НПП "Герда" для уточнения ситуации.