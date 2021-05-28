"Взрывоопасный" ГОСТ на кабель
28 мая 2021, 13:52
Рубрика: Новости портала
Метки: ГЕРДА, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТ, ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность Горнодобывающая промышленность Электротехника
28 июня 2021 года в адрес редакции RusCable.Ru поступило открытое письмо от НПП "Герда", подписанное руководителем компании Павлом Герасимовым. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.
НПП «Герда»: Открытое письмо о судьбе ГОСТ Р 59387-2021
Уважаемые кабельщики!
С 01 июня 2021 года вступит в силу ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия». На наш взгляд осуществлена неудачная попытка в одном стандарте совместить два зарубежных стандарта. Очевидно, что стандарт содержит ряд концептуальных противоречий, что с огромной долей вероятности неизбежно приведет к путанице в проектной документации. Попытка получить разъяснения вступив в переписку с АО «ВНИИКП» и ТК 46 была проигнорирована. А разработчик стандарта АО «СПЕЦКАБЕЛЬ» пока отказывается от конструктивных переговоров по существу, очень надеемся, что ситуация поменяется.
Полагаем, что в настоящий момент нет смысла искать виновного в столь безответственном принятии указанного ГОСТ Р 59387-2021.
Наши предложения:
Уважаемые коллеги! Просим не игнорировать принятие ГОСТа, дать указание Вашим специалистам проверить наши замечания, внести свои и направить письмо с просьбой приостановить вступления ГОСТа в законную силу.
Только неравнодушное отношение и коллективный труд сделают законы и принимаемые нормативы правильными, понятными, нужными и дееспособными.
Ждем Вашего участия и решения.
Герасимов П. Н.
Обновлено:
По сообщению от НПП "Герда":
Редакция портала направила запросы в НПП "Герда" для уточнения ситуации.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter