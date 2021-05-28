 
Новости портала

ОБНОВЛЕНО: "Взрывоопасный" ГОСТ на кабель. Открытое письмо НПП "Герда" о судьбе ГОСТ Р 59387-2021

28 июня 2021 года в адрес редакции RusCable.Ru поступило открытое письмо от НПП "Герда", подписанное руководителем компании Павлом Герасимовым. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.

НПП «Герда»: Открытое письмо о судьбе ГОСТ Р 59387-2021

Уважаемые кабельщики!

С 01 июня 2021 года вступит в силу ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия».  На наш взгляд осуществлена неудачная попытка в одном стандарте совместить два зарубежных стандарта. Очевидно, что стандарт содержит ряд концептуальных противоречий, что с огромной долей вероятности неизбежно приведет к путанице в проектной документации. Попытка получить разъяснения вступив в переписку  с АО «ВНИИКП» и ТК 46 была проигнорирована. А разработчик стандарта АО «СПЕЦКАБЕЛЬ» пока отказывается от конструктивных переговоров по существу, очень надеемся, что ситуация поменяется. 
Полагаем, что в настоящий момент нет смысла искать виновного в столь безответственном принятии указанного ГОСТ Р 59387-2021. 
Наши предложения:

  1. Приостановить вступления ГОСТ Р 59387-2021 в законную силу.
  2. Полученное время использовать для профессиональной проработки и исправления ошибок со всеми заинтересованными сторонами. 

Уважаемые коллеги! Просим не игнорировать принятие ГОСТа, дать указание Вашим специалистам проверить наши замечания, внести свои и направить письмо с просьбой приостановить вступления ГОСТа в законную силу.
Только неравнодушное отношение и коллективный труд сделают законы и принимаемые нормативы правильными, понятными, нужными и дееспособными.

Ждем Вашего участия и решения. 
Герасимов П. Н.

 

Описание pdf-файла
Обращение НПП "Герда". Открытое письмо от 28.05.2021
250 кб

Обновлено:

По сообщению от НПП "Герда":

  1. На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в соответствующем разделе за 12.02.2019 «>Деятельность>Стандартизация>Уведомления>Уведомления о национальных стандартах» нет никакого уведомления о проекте национального стандарта ГОСТ Р 59387-2021. Информация в разделе отсутствует. Ссылка на сайте РОССТАНДАРТА,
  2. Не было размещено уведомления об разработке стандарта и на сайте технического комитета ТК 046. Ссылка на раздел на сайте ВНИИКП.
  3. В письме Председателя ВНИИКП не указаны ссылки на размещенные проекты стандартов. 
  4. Свои замечания к проекту ГОСТА ООО «Донкабель» уже представило во ВНИИКП письмом исх. № 642 от 16 апреля 2021 г.

Редакция портала направила запросы в НПП "Герда" для уточнения ситуации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Новый выпуск Эксперт.Аналитики: Медь. Май. 10 000 USD за тонну. Что дальше? 25.05.2021
Новый выпуск Эксперт.Аналитики: Медь. Май. 10 000 USD за тонну. Что дальше?
Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева с руководителем нового департамента Минпромторга “ма... 24.05.2021
Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева с руководителем нового департамента Минпромторга “ма...
RusCable Insider #221 - Rosendahl на обложке. Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на ... 24.05.2021
RusCable Insider #221 - Rosendahl на обложке. Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на ...
Легенда кабельного мира. Александр Гусев взял большое интервью у Изяслава Пешкова накануне дня рожде... 24.05.2021
Легенда кабельного мира. Александр Гусев взял большое интервью у Изяслава Пешкова накануне дня рожде...

Обсуждают на форуме (14)

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно