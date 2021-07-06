Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии «Иннопром-2021» «Гибкое производство: максимальная адаптация», вручил национальную промышленную премию «Индустрия» и ознакомился с новейшими разработками российских компаний, представленными на выставочной экспозиции. В ходе посещения международной промышленной выставки Премьер-министра сопровождал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В рамках первого дня «Иннопрома» Михаил Мишустин осмотрел экспозицию с новейшими разработками российских компаний, в частности, решения в сфере создания вертолетов и квадрокоптеров, а также ознакомился с моделью первого российского двухэтажного скоростного электропоезда для организации эффективного пассажиропотока внутри страны. Промышленная группа «КОНАР» презентовала гребной винт из высокопрочной стали для арктических судов. Госкорпорация «Ростех» представила главе Правительства препарат «Ковид-глобулин» – первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19.

Также правительственная делегация посетила стенды ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «Группа “Синара”», ГК «Кортрос», Концерна ВКО «Алмаз-Антей», ООО «ПК “Транспортные системы”» и другие.

В своем приветственном слове на главной стратегической сессии «Иннопром-2021» Михаил Мишустин отметил, что основная тема выставки – «Гибкое производство» приобрела особую актуальность в связи с изменениями в экономике, вызванными пандемией коронавируса.

Пандемия разрушила сложившиеся цепочки поставок промышленной продукции, сломала привычную структуру спроса на ключевых рынках, отразилась на темпах роста промышленности и объёмах производства. Во время таких кризисных ситуаций необходимо оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей. Также надо выстраивать новые логистические маршруты, чтобы снизить издержки при доставке. Важным фактором конкурентоспособности стало умение бизнеса быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции. Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства,

- заявил Михаил Мишустин, подчеркнув, что достичь такой пластичности

позволяет использование цифровых технологий.

Во время локдауна многие услуги были переведены в «цифру». Так, бурный всплеск произошёл в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла в России почти на 60% – до 3,2 трлн рублей. Алгоритмы искусственного интеллекта также пришли на помощь медикам: изображения, которые сделаны с помощью КТ и МРТ, сегодня анализирует искусственный интеллект, а суперкомпьютеры задействованы для разработки антиковидных препаратов и вакцин.

Следующий на очереди – промышленный сектор. В ближайшие годы необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений. Россия обладает мощными ресурсами практически во всех ключевых областях, которые лежат в основе цифровой трансформации. К примеру, отечественный рынок аддитивных технологий за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз,

- рассказал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства отдельно отметил успехи промышленности в области построения цифровых двойников − трёхмерных компьютерных прообразов промышленного изделия, используемых преимущественно в авиакосмической и автомобильной отраслях.

По словам Михаила Мишустина, радиоэлектроника станет фундаментом интеграции современных наукоёмких технологий. Правительство продолжит поддерживать развитие электронной промышленности. В трёхлетнем бюджете на эти цели предусмотрено около 280 млрд рублей.

Важным вектором дальнейшего движения, по мнению Премьер-министра, должна стать робототехника. Для её развития Правительство в прошлом году утвердило концепцию нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Михаил Мишустин рассказал о мерах государственной поддержки промышленных предприятий, которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В ближайшие три года на такие цели в бюджете заложено более 25 млрд рублей.

Также есть хорошая возможность снизить затраты на работы в сфере промышленного интернета вещей через инструмент субсидий на разработку цифровых платформ и программных продуктов. На него в перспективе трёх лет зарезервировано порядка 5,5 млрд рублей. Предприятия могут возместить до 50% затрат и на создание пилотных партий средств производства. В трёхлетнем бюджете на это выделено свыше 5 млрд рублей. Фонд развития промышленности поддерживает создание новых цифровых производств. Уже девять проектов получили помощь на общую сумму около 2 млрд рублей,

- перечислил глава Правительства.

Помимо этого Михаил Мишустин рассказал о способе поддержки отечественной промышленности через механизм СПИК 2.0.

В качестве основных задач развития индустрии на ближайшее десятилетие, Председатель Правительства назвал достижение двукратного роста эффективности оборудования, увеличение количества высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза и сокращение затрат на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое.

Именно такие целевые ориентиры Правительство заложило в Стратегию цифровой трансформации промышленности. В ближайшее время она будет утверждена,

- подытожил Премьер-министр.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подробнее рассказал об основных векторах развития промышленности и поддержке государства.

Государство помогает и способствует маленьким стартапам развиваться. В 2017 году Президент Российский Федерации дал поручение при крупных госструктурах создавать венчурные фонды для того чтобы формировались малые компании, которые затем уходят в самостоятельное плавание,

- заявил Денис Мантуров.

По словам министра, ведомство стимулирует российские предприятия приобретать новые отечественные технологические решения и оборудование, компенсируя затраты при их приобретении, так как это способствует переходу к новому технологическому укладу, в том числе роботизации и автоматизации.

Глава Минпромторга России подчеркнул важность развития новых инженерных специальностей для наполнения рынка профессиональными кадрами.

По всем международным экспертным мнениям, к 2025 уйдет порядка 83 существующих специальностей, но при этом 95 появятся. А к 2035 году, по экспертным данным, должно появиться порядка 350 новых специальностей,

- сказал министр.

Также в рамках «Иннопрома-2021» Михаил Мишустин вручил компании «С-Инновации» национальную промышленную премию «Индустрия», ежегодно присуждаемую предприятиям за научно-технологические разработки и изобретения в сфере промышленного производства.