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17 мая 2022, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: СЕВКАБЕЛЬ, СКТ ГРУПП
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: gtrkpskov.ru
В Пскове реализуется масштабный проект по возрождению одного из крупнейших предприятий кабельной отрасли страны. В цеха двух уже существовавших заводов сейчас перевозят оборудование с известного предприятия «Севкабель». После запуска новых линий на Псковщине будет создан мощный кабельный кластер. Как это повлияет на развитие региона — в репортаже Анастасии Николаевой.
В проект уже вложено около 500 миллионов рублей, в ближайшие годы предстоит инвестировать еще более двух миллиардов. Масштаб поражает. Производственные площади сравнимы с площадью десяти футбольных полей. Сюда из Санкт-Петербурга, с одного из мощнейших кабельных заводов страны, было перевезено порядка трехсот технологических линий. В нескольких цехах оборудование уже смонтировано, запущено производство силовых кабелей, востребованных в строительстве и энергетике в России и за рубежом. Создание такого предприятия - важное событие для всего региона.
«Мы приняли решение, что необходимо срочно перевозить предприятие в Псков и возрождать его на Псковской земле. Проект поможет развитию города, инфраструктуры, создаст новые рабочие места. Мы привлекаем псковских подрядчиков к реализации проекта, что поднимает экономику», - говорит Александр Бычков, директор «СКТ Групп».
Сейчас на заводе - больше тысячи сотрудников. В итоге планируется трудоустроить еще около полутора тысяч человек. В непростых экономических условиях появление столь крупного работодателя региону необходимо.
«Планы развития компании на дальнейшую перспективу имеют большое значение для региона. Это важно и для промышленного производства региона и для обеспечения занятости населения в нашей области. В этом году дополнительно планируется создать около 600 рабочих мест по мере возобновления работы технологических линий, которые переехали во Псков», - сказал Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.
Промышленность Псковской области активно развивается и в некоторых сферах регион скоро сможет занять лидирующие позиции по Северо-Западу.
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