Долгожданный майский выпуск RusCable Insider Digest, внутри 46 страниц самых интересных и актуальных новостей и материалов кабельного бизнеса и электротехники!

На обложке выпуска Сергей Кутенев, генеральный директор КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Сергей рассказал, что ждет отечественную промышленность и есть ли возможности использовать санкции во благо.

Импортозамещение в исполнении "Электропровод". Завод увеличивает производство контрольных и комбинированных кабелей соответствующих аналогам зарубежных брендов, подробнее на 9 странице выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №266 от 17 мая 2022 года

Кабель судного дня: спецпроект «Ункомтех 360». Материал позволит оказаться в самом центре завода Кирскабель, где выпускают «кабель судного дня». Совершить виртуальную прогулку по предприятию, познакомиться с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию, увидеть кабельную отрасль с неожиданных ракурсов можно в большом материале выпуска.

«Изолятор-АКС» и ВНИИКП начали работы по созданию уникальной кабельной муфты по заказу компании «Россети Московский регион», подробности на 23 странице.

Наша рубрика "Новые видео": за последнее время у нас вышло много интересных видеоматериалов, обязательно посмотрите.

Новости Ассоциации "Электрокабель", а также колонка Максима Третьякова традиционно в выпуске.

Сотая ячейка КРУЭ производства «ЗЭТО» на напряжение 110 кВ, IPPON отпраздновали 20 лет, бренд поделился ближайшими планами, Bals для промышленности, мощная зарядка, подводный аппарат, русский умный дом и все самые интересные события из мира электротехники в рубрике Elektroportal.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

RusCable Live - Мир.Труд.LAN-кабель и Фариаль. Эфир 13.05.2022