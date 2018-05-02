На РМЭФ предложили цифровую модель города в виде межотраслевого баланса

26 апреля петербургские власти провели в рамках РМЭФ сессию "Цифровая модель города. Межотраслевой баланс как основа роста результативности и эффективности использования ресурсов". Петербург является первым субъектом Российской Федерации, который начал использовать метод межотраслевого баланса – об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Экономико-математическая модель объединяет технико-экономические показатели (население, потребление, производство, мощности, потери, выручка и др.), относительные коэффициенты (удельное потребление и затраты, цена ресурсов и др.) и обобщающие показатели (эффективность, надежность, безопасность). Оценка помогает регулировать и прогнозировать использование ресурсов, принимать управленческие решения.

Как рассказал вице-губернатор, в региональный межотраслевой баланс на сегодняшний день включена система коммунальной инфраструктуры и энергетики (2016–2018 гг.), до конца года будет разработан МОБ для транспортной системы, далее в 2019 году – для строительного комплекса и промышленности стройматериалов, цифровой Генеральный план может появиться у города в 2019–2021 гг. Методы оценки и аналитики, отметил Албин, помогут удерживать темп тарифов, состояние сетевых активов и многое другое.

Объективной основой реализации системы баланса является Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", который приняли в 2014 году.

"Межотраслевой баланс – это не конвейер, а путь к экономике знаний через построение цифровой экономики", – подчеркнул И. Албин и напомнил, что сегодня в нем участвуют Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, коммунальные предприятия. Собирается синхронизированная ведомственная статистика и аналитика.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Гладких рассказал о реализации посланий Президента в части формирования цифровой экономики.

"В большинстве регионов мы не понимаем, чем управляем в коммунальном комплексе. Например, в одном из регионов власти знали об износе объекта еще в 2013 году, но ничего не сделали. Он вышел из строя – расходы на ремонт составили 60 миллионов рублей, а расходы на ликвидацию аварии еще 120 миллионов", – сказал он.

Сегодня в парламенте готовятся материалы во исполнение Указа Президента от 09.05.2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы".

"Важно выйти на систему национальных счетов, смотреть не только денежные показатели, но и статистику. Если мы не сможем понять, что будет через 2–3 года, то не сможем управлять экономикой", – подчеркнул спикер и призвал Минстрой и Минэнерго поддержать опыт Санкт-Петербурга в утверждении межотраслевых балансов.

Директор по развитию ООО "Институт рациональных технологий" Сергей Гумеров рассказал о нормативно-правовом обеспечении межотраслевого баланса – концепции формирования и применения внутриотраслевого баланса ресурсов системы коммунальной инфраструктуры и энергетики, о динамике баланса за 2015–2016 годы.

"Основа межотраслевого баланса – формирование таблиц выпуска-затрат. Ключевой фактор роста экономики – рост экономической эффективности", – отметил спикер.

Сегодня введено новое понятие – "коридор для проведения оценки допустимого уровня", учитывается агентоориентированный баланс (вероятность аварий, нагрузка для инфраструктуры, потребление и производство) и динамический баланс (производство, расходы, доходы, оборотный капитал).

"Баланс должен быть связан с экономикой города как эффективный инструмент бюджетного планирования", – отметил эксперт.

Заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Богуславская рассказала, что концепция межотраслевого баланса в регионе сейчас согласовывается юристами. Позже она будет утверждена распоряжением Губернатора города.

При этом методика используется в городе уже несколько лет и ждет запуска на законных основаниях. Баланс уже считают ГУП ТЭК, "Водоканал" и другие организации – это касается учета потерь, расходов на собственные нужды и других характеристик. Государственные предприятия работают в этой системе, но проблемой остается то, что процесс не до конца автоматизирован.

"Это метод оценки технико-экономических характеристик для оптимизации тарифных решений – от полезного отпуска до необходимых капитальных вложений", – сказала спикер.

В ходе сессии выступил также директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний Лев Каплан и другие эксперты.

Организаторами выступили Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, ООО "Институт рациональных технологий", Национальный центр урбанистки.