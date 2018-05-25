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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Андрей Муров на ПМЭФ-2018 рассказал о партнерстве ФСК ЕЭС с участниками телекоммуникационного рынка

Андрей Муров на ПМЭФ-2018 рассказал о партнерстве ФСК ЕЭС с участниками телекоммуникационного рынка

25 мая 2018, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПМЭФ-2018

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В ходе своего выступления на сессии "Цифровая инфраструктура – вызов или возможность?" на ПМЭФ-2018 Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров заявил, что сегодня компания по протяженности цифровых линий связи сопоставима с крупными участниками телекоммуникационного рынка. Стратегическое взаимодействие в этой области позволит обеспечить взаимовыгодное развитие ресурсов связи, а также снизить затраты при создании и обслуживании технологической сети.

Первым таким шагом в этом направлении стало соглашение о партнерстве ФСК ЕЭС и Ростелекома, подписанное на полях ПМЭФ-2018. Компании договорились о взаимном предоставлении принадлежащей им инфраструктуры для размещения волоконно-оптических кабелей и ресурсов сетей связи, а также о разработке инновационных решений.

На сегодняшний день 84% объектов ФСК ЕЭС охвачены современными цифровыми линиями связи, которые служат для передачи технологической и корпоративной информации. Протяженность ключевых из них – волоконно-оптических линий – составляет 74 тыс. км. К 2025 году их протяженность будет увеличена до 105 тыс. км. 15% линий уже находятся в коммерческой эксплуатации у крупнейших российских телекоммуникационных компаний.

Глава ФСК ЕЭС отметил, что компания существенно продвинулась в направлении цифровизации сетей. До 2025 года ежегодно планируется вкладывать в это направление не менее 10 млрд рублей в год. За этот период будет введено более 30 комплексных цифровых подстанций.

С 55% до 100% возрастет удаленная наблюдаемость сети из единых центров управления сетями через цифровые каналы связи. Уже сейчас на всех объектах установлены цифровые системы учета, которые автоматически отправляют данные в головной офис. Тестируется удаленное управление подстанциями из единых центров нажатием одной кнопки - таких объектов будет 93 уже к 2021 году.

В рамках традиционного направления деятельности – технологического присоединения к ЕНЭС – ФСК ЕЭС за 5 лет подключены 190 объектов связи и IT, в том числе такие крупные объекты как дата-центры компании "Яндекс" во Владимирской и Ярославской областях.

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Эта новость часть сюжета ПМЭФ 2018
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