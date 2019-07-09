Руководитель "Кабель без опасности" покинул проект и Ассоциацию "Электрокабель"

Владимир Кашкин, руководитель и главный вдохновитель федерального проекта «Кабель без опасности», объявил о своем уходе из организации, а также об уходе по собственному желанию с поста заместителя генерального директора Ассоциации «Электрокабель». Потеря такого высококлассного специалиста грозит существенными осложнениями в работе двух структур.



Созданный в 2016 году, как инициатива участников кабельного рынка, проект «Кабель без опасности» объединил в себе большинство представителей промышленности: крупнейших производителей и дистрибьюторов КПП. Основной задачей проекта стала работа по повышению уровня добросовестности отраслевого бизнеса и производства. Владимир Кашкин, занял позицию ключевого куратора проекта с самого начала. За счет своих профессиональных качеств, трудолюбия и многозадачности, он достигал результатов, превзошедших ожидаемые цели и сломивших общее неверие. Высокий уровень противодействия распространению некачественной и фальсифицированной кабельной продукции, усиление процессов саморегуляции рынка стали плодами внушительного объема работы проекта «Кабель без опасности» под началом Владимира. Он добился признания важности проекта не только среди коллег, но и на государственном уровне, повысив внимание региональных и федеральных органов власти к существующим проблемам рынка, которые несут в себе опасность для потребителей и обычных обывателей по всей России, а также наладив взаимодействие с этими структурами.



На сегодняшний день, на счету проекта и лично Владимира Кашкина – огромный пласт проделанной работы, крупные достижения, ощутимые повсеместно; десятки разоблаченных заводов-призраков, увеличение общественного внимания к насущным проблемам и изменившиеся реалии целого рынка.



Портал RusCable.Ru, знакомый с Владимиром лично, имеющий ряд материалов и интервью с ним, желает ему успеха и новых вызовов, которые он сможет уверенно преодолеть на том пути, которым он выберет пойти дальше; перспектив для дальнейшего развития и насыщенной, не только трудовой деятельности, но и личной жизни. Мы благодарим его за неоценимый вклад в развитие кабельной промышленности и информационной открытости рынка. Спасибо!





Прощальный пост Владимира в личном аккаунте в социальной сети:

«Уважаемые коллеги кабельщики! Этот пост для вас. Пишу его из аэропорта Екатеринбурга, после очередного мероприятия проекта «Кабель без опасности». Сколько было за эти 3+ года аэропортов, встреч, заводов, кабинетов чиновников, ситуаций. Чистого драйва, который толкал вперёд и вверх каждый день. Работа в Ассоциации «Электрокабель» дала возможность реализовывать себя, развивать проект, помогать вам. Но — сначала пришло понимание, а позже принятие простого факта — перспектив роста и развития в организации у меня нет. Так или иначе, по совокупности факторов, но его нет. Успокоиться, жить без эволюций и революций — не мое. Поэтому принял решение уволиться и уволился. Огромная благодарность руководству Ассоциации за возможность попробовать себя в интересном деле, уверен я вас не подвёл. Желаю вам развития, весёлых собраний в новых местах, сохранения традиций и обычаев».