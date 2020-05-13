RusCableCLUB NEXT GENERATION состоится

Как только будет объявлено о выходе столицы из режима самоизоляции, а культурно-массовые разрешат к проведение – новая дата проведения встречи производителей, поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB под слоганом NEXT GENERATION будет объявлена.

Организатор главной неформальной встречи участников кабельного рынка, медиахолдинг «РусКабель» продолжает работу по подготовке мероприятия. Пока мы ожидаем официальных указаний от Правительства Москвы и улучшения эпидемиологической ситуации идет работа по корректировке программы мероприятия, чтобы сделать его еще более насыщенным и полезным для профессионалов рынка. К 16 марта этого года количество гостей было определено и билеты проданы, но понимая повышенный интерес и желание встретиться после карантина мы открываем еще 30 дополнительных мест. Все билеты, приобретенные ранее сохраняют свою силу.



ПРЕДЫСТОРИЯ



16 марта, всего за день до открытия ключевой кабельной выставки Cabex-2020 и за два дня до проведения RusCableCLUB-2020, вышел указ Мэра Москвы № 21-УМ, который ввел ограничения на проведение мероприятий численностью более 50 человек. Несмотря на полную готовность, мы были вынуждены отложить проведение мероприятия, попросив наших партнеров и гостей набраться терпения.

Предыдущие сезоны Клуба, почти всегда проходили одновременно с выставкой Cabex. Профессионалы рынка, приезжающие на выставку со всей России и из-за границы, собирались на RusCableCLUB – главную неформальную встречу, чтобы «без галстуков» пообщаться с коллегами по бизнесу, завести новые знакомства, отдохнуть в обстановке настоящего праздника и насладится дружной атмосферой. Cabex перенесли на март 2021 года.

ГОСТИ

Представители потребителей – Минпромторг, Транснефть, Россети, Ассоциация Честная Позиция, Русал, Ассоциация Электрокабель, РОССЭД, Алюминиевая Ассоциация, Ростех, НТЦ ФСК ЕЭС, Горсвет, поставщиков – Ункомтех, Кавказкабель, Камкабель, Москабель, Холдинг Кабельный Альянс, ИНВЭНТ, Севкабель, ИНТЕХ, Элкат, Угличкабель, Эксперт-Кабель, Камит-Экспорт, Камкат, Калужский кабельный завод, WINLONG, Xinming, РЭС, Полимерхолдинг – готовились собраться 18 марта в клубе Яровит-Холл. Более 120 человек подтвердили свое участие.

При поддержке партнеров RusCableCLUB, многие из которых помогают РусКабелю уже несколько лет собирать единомышленников на одной площадке, организаторы рассчитывали качественно повысить планку мероприятия и подготовили множество сюрпризов.

Этот вечер должен был стать еще одним памятным событием, который запоминается на всю жизнь. Причастность к особенному клубу специалистов одного дела – это значимость, избранности и определенная планка в профессии.



Смотреть фильм о клубе 2019 год

Каждый раз вечеринка RusCableCLUB – это феерия положительных эмоций, веселья, позитива, отличного настроения. Вокруг редакции портала RusCable.Ru, кабельного Форума, проектов медиахолдинга “РусКабель” – в онлайн и жизни вне сети постоянно образовываются новые цепочки деловых контактов. По нашим рекомендациям образуются новые бизнес-союзы – в этом и есть смысл нашей работы.



RusCableCLUB на своем примере показывает и доказывает, что за каждым успешным проектом стоит личность, стоит команда, которая создает этот проект. Мы видим вашу работу, ваш вклад в развитие рынка. Мы считаем, что вы заслужили один вечер в году, когда можно расслабиться и получить удовольствием от неформального общения в кругу друзей, партнеров, коллег.

Вечер в атмосфере праздника – это ежегодная изюминка, приятный бонус в профессиональной среде. Это яркая краска в монотонности трудовых будней. И мы знаем секрет хорошего праздника – уважаемый и знакомый всем тамада, “звездные гости”, вкусный стол, качественная музыка, шутки и розыгрыши, прекрасные дамы и уважаемые господа.

Все меняется – RusCableCLUB остается.

ПАРТНЕРЫ

Главным, «Золотым партнером» одиннадцатого Клуба выступила УК «Кавказкабель». «Кавказкабель» – член Ассоциации «Электрокабель» входит в десятку крупнейших заводов России выпускающее кабельно-проводниковую продукцию.. Завод основан в 1976 году и предназначен для обеспечения кабельной продукцией промышленности, строительства, энергетики и сельского хозяйства Северного Кавказа. Руководство компании – молодая команда перспективных и известных в кабельном бизнесе предпринимателей успешно управляет современным и мощнейшим производством кабельно-проводниковой продукции.

Второй год подряд «Алюминиевым партнером» RusCableCLUB выступает Торговый дом «УНКОМТЕХ». Холдинговая компания, объединяющая в себе два передовых кабельных завода «Иркустккабель» и «Кирскабель производит и поставляет высококачественную продукцию, востребованную более чем в 9 отраслях: энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном комплексе, строительстве и многих других. Входит в лидеры производства кабеля и провода в России. Является единственным сертифицированным производителем кабеля на сверхвысокое напряжение в России.

Современное предприятие по производству медной катанки и проволоки высочайшего качества, поставщик ведущих кабельных предприятий из всех регионов России завод «ЭЛКАТ» (входит Группу Компаний «Москабельмет») выступил «Медным партнером» мероприятия. Основанный в 1988 году завод первым в России начал изготавливать медную катанку методом непрерывного литья и проката. На сегодняшний день, предприятием выпущено более 2 500 000 тонн катанки. Качество металла, который используется на заводе, соответствует международным стандартам. Этот факт подтверждает собственная Лаборатория качества ООО «ЭЛКАТ», которая является единственным в России тестером медных катодов Лондонской биржи металлов.

Завод «ПластКрафт», производитель широкого ассортимента пластикатов и полимерных компаундов из города Орел выступил «Полимерным партнером». Высокие темпы роста, особый подход к работе с клиентами, энтузиазм – ключевые характеристики орловского предприятия, перекликающиеся с тематикой NEXT GENERATION. По уровню сервиса и количеству инноваций в способах работы с клиентами, завод «ПластКрафт» стоит в авангарде рынка материалов, предлагая своим покупателям наиболее выгодные и удобные решения, гибко подстраиваясь под пожелания и предоставляя высокий уровень ведения сотрудничества от производства продукции до ее запуска на линии.

Специальный партнер Клуба «Завод Москабель» поддержал мероприятие став спонсором вывода виртуальной валюты кабельного Форума. «Завод Москабель» (Группа компаний «Москабельмет») – современное производственное предприятие, ведущее свою деятельность уже 125 лет. Завод является одним из крупнейших кабельных предприятий в центральной части Российской Федерации.

Партнером барной карты для зоны VIP выступил «Калужский кабельный завод» – исторический партнер и друг портала RusCable.Ru. Завод является известным производителем кабельной продукции различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и алюминия. С 2016 года на предприятии идет успешная реализация программы развития производства, ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в качественных характеристиках выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют региональные компании среднего и высшего звена.

Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” также выступил специальным партнером RusCableCLUB 2020. Молодое и стремительно развивающееся предприятие оказало поддержку шоу-программы. Для посетителей Клуба подготовлено целое представление, которое будет удивлять и впечатлять вас на протяжении всего вечера. “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” достиг больших успехов в развитии своего производства. Команда завода прошла сквозь многие испытания, каждое из которых стало неоценимым опытом, повлиявшим на принятие важных стратегических решений, позволивших предприятию стремительно выйти на показатели одного из ведущих кабельных производителей в России. Сегодня КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” – это крупное диверсифицированное производство полного цикла.

Партнером традиционного кабельного бара стала компания Xinming Cable Machinery, производитель оборудования с мировым именем. Продукция завода Xinming знакома российским кабельщикам не понаслышке – это экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. История компании насчитывает более 30 лет постоянного роста и работы над качеством. Основанное в 1984 году предприятие, является одним из лидеров кабельной промышленности КНР и входит в число крупнейших заводов Поднебесной. Благодаря упорному труду и акценту на развитие компетенций, Xinming удалось составить серьезную конкуренцию мировым брендам.

Организатор и учредитель RusCableCLUB медиахолдинг “РусКабель” уверен в том, что даже в период активного перехода в онлайн-коммуникацию российскому бизнесу не обойтись без живого общения! Как только представится возможность мы проведем яркий праздник для всех гостей, который станет своеобразным символом окончания эпидемии и переходом на новую главу истории экономики.

Уже сейчас можно выразить свое желание участвовать в одиннадцатой встрече RusCableCLUB. Бронирование билетов, сотрудничество – наши менеджеры рады Вашему обращению:

8 495 229 33 36

8 999 003 33 36

mail@ruscable.ru

club.ruscable.ru