Итоги работы комитета "Антиконтрафакт" за 1 квартал 2020 года

Комитет «Антиконтрафакт» подвел итоги деятельности за первый квартал 2020 года. Комитет является одной из ключевых секций в составе Ассоциации «Электрокабель», его основная задача состоит в противодействии распространению фальсифицированной продукции, а также в выявлении недобросовестных участников рынка. Данная работа проводится как самостоятельно, так и при совместном участии общественных инициатив из других отраслей промышленности.

В конце 2019 года, Комитет «Антиконтрафакт» прошел внутреннюю реорганизацию – в его составе были созданы три рабочих группы по борьбе с фальсификатом: кабельно-проводниковой продукции, в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей, проводниковых материалов. Каждая группа имеет уникальный состав из отраслевых специалистов, осуществляя деятельность в рамках компетенций и консолидируя результаты в работе всего Комитета.

В соответствии с планом работы Комитета «Антиконтрафакт», в первом квартале 2020 года были проведены отборы 28 образцов кабельно-проводниковой продукции. Все отобранные образцы были отправлены на исследования в аккредитованные испытательные лаборатории. По 8 из них уже получены протоколы испытаний, на основании которых было подготовлено и направлено производителям 5 Общественных Требований. Так же, на основании протоколов были подготовлены материалы для государственных органов, которые будут направлены по мере ослабления карантинных ограничений на проверки.

Дополнительно, по проверкам в 2019 году подготовлены и направлены 3 Общественных Требования и 8 пакетов с документами по обнаруженным нарушениям для государственных органов. От них, Комитет «Антиконтрафакт» получил 8 ответов по направленным ранее обращениям: вынесено 4 решения о привлечении к административной ответственности («Касторама», «Петрович», «Европрофиль», «РЭМЗ»); 4 предписания об устранении выявленных нарушений; 3 решения о проведении внеплановых проверок.

В отчете уделено внимание работе Ассоциации «Электрокабель» (АЭК) в Московской области. Так, Роспотребнадзор МО 10 марта 2020 года, в ходе заседания комиссии по Антиконтрафакту МО, получил поручение провести повторные проверки качества КПП по уже выявленным АЭК фактам: включая отборы образцов и проведение лабораторных исследований.

Так же, 5 марта 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве АЭК с Министерством строительства МО. В его рамках были разработаны «Методические рекомендации по приемке КПП на объектах бюджетного строительства». В настоящее время они введены в состав обязательных документов стройнадзора МО. Данное соглашение установило необходимость проведения проверок не менее 20% поставок КПП на строительных объектах МО.

На базе образовательного учреждения ЦПР, специалистами Комитета было проведено обучение сотрудников нефтегазовых компаний по вопросам недопущения на их предприятия фальсифицированной и контрафактной КПП. В обучении приняли участие специалисты компаний: «Газпром-Трансгаз», «МОЭСК», «Роснефть», «ОГК-2», «Газпром СПГ».

Заключены договора о сотрудничестве с 5 испытательными центрами, еще 3 договора находятся в стадии подписания. Методические рекомендации по ступенчатой проверке КПП были подготовлены и направлены в испытательные центры на согласование вместе с договорами. Однако, в связи с произошедшими в конце 2019-начале 2020 года изменениями в законодательстве в отношении требований и полномочий испытательных органов, возникли неясности в толковании отдельных норм законодательства и прав испытательных центров, в связи с чем методики испытаний согласовываются с каждым ИЦ в индивидуальном порядке.

На общем собрании АЭК в феврале 2020 года Комитетом «Антиконтрафакт» был предложен план работы, который включал в себя проведение не менее 80 отборов на складах заводов производителей и не менее 15 отборов на складах компаний-дистрибьюторов. К сожалению, введенные в марте ограничения не дали возможности провести в 1 квартале запланированное количество отборов образцов.

Интересно отметить, что в начале апреля в telegram-канале АЭК был проведен опрос на тему: «Готовы ли вы добровольно предоставить возможность АЭК провести отборы образцов для контроля качества продукции на вашем складе?». По результатам опроса 35% ответивших не готовы к проверке продукции на своем складе силами АЭК. Данный результат нашел подтверждение в переписке с компанией «ЭТМ», которая, в ответ на предложение провести отборы образцов производства «Элпрокабель» и «КАБЭКС» на складах компании, неоднократно, под разными предлогами, отказалась предоставить АЭК возможность проведения такого отбора.

Комитетом ведется работа с ФСА по разработке Национального стандарта о проведении инспекционных проверок КПП на объектах бюджетного строительства. Подготовленная редакция ПНСТ будет размещена для общественного обсуждения в 2 квартале 2020 года

Так же ведется работа по подготовке отраслевого классификатора КПП, через который будет осуществляться верификация нормативно-технической документации производителей КПП и сопряжение отраслевого классификатора с ГИСП и торговыми системами.

Продолжается разработка нового национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для электрических кабелей. Технические условия». Отраслевое обсуждение первой редакции запланировано на второй квартал 2020 года, а официальное вступление в силу документа намечено на первый квартал 2021 года.