Первые итоги сессии КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020

В Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 6 по 9 октября 2020 года прошла 27-я международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2020». На выставке были представлены современные разработки в сфере электроэнергетики, энергетического машиностроения, промышленной светотехники, энергоэффективные и энергосберегающие технологии, а также новинки электротехнической продукции от ведущих отечественных производителей и поставщиков.

В день открытия выставки команда RusCable.Ru организовала прямую трансляцию прямо из выставочного центра, показала обстановку и пообщалась с экспонентами на их стендах. Так, например, представители кабельного завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” рассказали, на каком значимом объекте в Санкт-Петербурге проложен кабель с их завода (на станции метро “Беговая”), а “Томсккабель” продемонстрировал на своем стенде блоксополимерные кабели с рабочим температурным диапазоном до 130 градусов. Также зрителям в прямом эфире показали новую продукцию от завода “Угличкабель”: кабели низкого и среднего напряжения с броней из цельносварной трубки со стопроцентной герметичностью от паров, жидкостей и химических средств.

Во второй день работы выставки на площадке для презентаций состоялась деловая сессия «КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2020. Технологии производства современного отечественного кабеля». Мероприятие было организовано медиахолдингом «РусКабель» и собрало участников не только в офлайн-формате, но и онлайн, благодаря прямой трансляции на YouTube-канале портала RusCable.Ru. Девять спикеров – представителей ведущих компаний отраслевого рынка – представили свои доклады, обсудили ключевые задачи отрасли и презентовали лучшие практики и кейсы российского кабельного бизнеса.

Открыл деловую сессию генеральный директор медиахолдинга “РусКабель” Александр Гусев, заострив внимание в своей речи, что “Кабельный бизнес-2020” стал первым и, скорее всего, последним кабельным мероприятием в выставочном формате в этом году в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Генеральный директор медиахолдинга “РусКабель” Александр Гусев

Первым спикером деловой сессии стал Сергей Кислюк, директор по дистрибуции ООО “Угличкабель”. Он выступил с докладом на тему “Локализация продукции морского назначения для Арктических регионов. Долгая дорога в снежных дюнах”. Сергей коротко познакомил собравшихся с продукцией завода “Угличкабель”, но ключевым моментом его презентации стала аналогия с кинематографом основных участников рынка кабельной отрасли. Он упомянул и про “цигельайлюлистов”, и про “стратегических кооперастов”, и даже “профильноминистерцев-нанистов”.

Сергей Кислюк, директор по дистрибуции ООО “Угличкабель”

Далее выступил Павел Моряков, «Москабельмет», с докладом «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки». В самом начале выступления Павел выразил мысль о том, что российским кабельным производителям необходимо уделять внимание автоматизации и цифровизации производства, без этих составляющих невозможно конкурировать с мировыми производителями. За счет автоматизации процессов клиенты получают низкую цену относительно других производителей или скорость обработки заказов, а цифровизация дает управлять процессами в компании с точки зрения удобства клиента, что приводит к увеличению скорости обработки заказов.

Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет»

Также Павел Моряков рассказал о MAGNETAG, кабеле с электронными метками по всей длине. Под защитной оболочкой кабеля MAGNETAG размещены невидимые глазу радиометки, содержащие уникальный код. Подача сигнала от мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC, активирует радиометку, и она возвращает код на устройство. Предварительно установленное мобильное приложение, доступное в AppStore и Google Play, распознает уникальный код и отображает соответствующую информацию о кабеле на дисплее.

Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки Павел Моряков / Москабельмет / 07.10.2020

Доклад “Создание первого шлангокабеля в России” был представлен директором НИИ «Севкабель» Павлом Цветковым. Павел рассказал о новом оборудовании – шлангокабелях, правильном расчете конструкции под конкретное месторождение и о том, с какими сложностями столкнулось предприятие при создании этого нового технологически важного оборудования.

Директор НИИ «Севкабель» Павлом Цветковым Cоздание первого шлангокабеля в России Павел Цветков / Севкабель / 07.10.2020

Борис Симкин, менеджер по продукции системы защиты управления кабеленесущих систем компании DKC, выступил с докладом «Огнестойкие кабельные линии: от теории к практике». ОКЛ должны сохранять работоспособность систем обнаружения, оповещения и управления эвакуацией людей в условиях пожара. При этом огнестойкие кабельные линии не подлежат обязательной сертификации, а вот огнестойкий кабель в составе ОКЛ подлежит ей. Борис поделился опытом компании DKC в проведении своих испытаний огнестойких кабельных линий. В совместных работах по сертификации задействовано более 20 заводов: в их числе “Севкабель, “Паритет”, “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, “Угличкабель” и другие.

Борис Симкин, менеджер по продукции системы защиты управления кабеленесущих систем компании DKC Огнестойкие кабельные линии: от теории к практике Борис Симкин / DKC / 07.10.2020

В перерыве деловой сессии ведущая шоу RusCable Review Лиза Коробкова побеседовала с Сергеем Романовым, директором по развитию АО «Людиновокабель», на тему трендов в кабельной отрасли, позиционировании завода, об изменениях и инновациях на рынке, а также о предстоящем докладе Сергея, который он подготовил для деловой сессии “Кабельный бизнес-2020”.

Алексей Ксенофонтов, коммерческий директор НП «Подольсккабель», выступил с презентацией «Холодостойкие кабели для арктического климата и морских судов». Алексей отметил существующий тренд на производство кабеля, который работает при температурах ниже –60 градусов, и выразил предположение, что это всего лишь маркетинговый ход, необходимости в таких кабелях нет. Также Алексей Ксенофонтов отдельно остановился на универсальных монтажных кабелях ЭПОКС, которые используются в самых разных областях промышленности, и заострил внимание на том, что АО “НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” одним из первых получило сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ и вошло в реестр рекомендованных ПАО “Газпром”.

Доклад Сергея Романова, директора по развитию АО «Людиновокабель», назывался «Инновационная кабельная продукция от завода «Людиновокабель». Одной из инновационных марок считается Телсил, комбинированный кабель, где СИП совмещен с оптоволокном. Этот продукт позволит уйти от “паутины проводов” на опорах и сделать кабельную линию технически эстетичной. Кроме того, Сергей рассказал о решениях в области воздушных ЛЭП: Сенилек, ACFR и ACCR.

Сергей Романов, директор по развитию АО «Людиновокабель» Инновационная кабельная продукция от завода «Людиновокабель» Сергей Романов / Людиновокабель / 07.10.2020

Евгений Румянцев, заместитель генерального директора ООО «ТД «Ункомтех», выступил на тему «Пожаробезопасные кабели категории качества ВП». Он заострил внимание на аттестации кабеля на класс напряжения 500 кВ, кабелях с минеральной изоляцией и сложностях соответствия кабеля нормам военной приемки. В частности, весь кабель, предназначенный для военной безопасности страны, должен быть произведен полностью из отечественных компонентов. Еще одна особенность такого кабеля – специфичная маркировка, которая не подразумевает латиницу. Так, вместо “LS” употребляется “нд”, а вместо “HF” – “бг”.

Евгений Румянцев, заместитель генерального директора ООО «ТД «Ункомтех» Пожаробезопасные кабели категории качества ВП Евгений Румянцев / ТД "Ункомтех" / 07.10.2020

Сергей Коротеев, руководитель учебного центра ООО КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, представил доклад «Потери и энергосбережение на промышленных предприятиях». Сергей рассказал, какую роль играет кабельная продукция в энергобалансе промышленного предприятия и о величине потери электроэнергии в сети. Презентация содержала формулы и таблицы, что наглядно продемонстрировало, к каким потерям приводит фальсификат.

Сергей Коротеев, руководитель учебного центра ООО КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Потери и энергосбережение на промышленных предприятиях Сергей Коротеев / КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" / 07.10.2020

Федор Воронин, директор по маркетингу ООО «Кабельстар», выступил с докладом «Тренды клиентского трафика-2020». Федор рассказал об ограничениях в офлайн-коммуникациях и омоложении отделов закупки, о новых потребностях в b2b-сегменте и снижении количества телефонных переговоров, о росте онлайн-продаж кабеля через площадки и о развитии контент-менеджмента.

Федор Воронин, директор по маркетингу ООО «Кабельстар» Тренды клиентского трафика 2020 Федор Воронин / КабельСтар / 07.10.2020

После выступления спикеров прошла открытая дискуссия деловой сессии. Александр Гусев подготовил для ее участников целый ряд вопросов: от того, что необходимо сделать, чтобы повысить маржинальность кабельной продукции, до того, кто является лучшими компаниями отрасли по мнению спикеров. Кульминацией сессии стал розыгрыш подарков среди офлайн- и онлайн-зрителей, а завершением мероприятия стало неформальное общение участников за ужином в одном из петербургских ресторанов.

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