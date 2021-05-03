Итоги "Нефтегаза-2021" для кабельщиков. Большой репортаж

На прошлой неделе завершилась выставка «Нефтегаз», которую ждали многие кабельщики. После «Cabex» это второе значимое для кабельного бизнеса событие, которое проходило с 26 по 29 апреля в «Экспоцентр». Мы с командой RusCable обошли все павильоны и собрали для вас главное.

В выставке Нефтегаз 2021 - приняли участие около 500 экспонентов; кабельная же промышленность была представлена десятком стендов.

В первый день Нефтегаза проходила деловая программа «Силовые и контрольные проводники в нефте- и газодобыче», ориентированная на кабельщиков. Сессия состояла из трех блоков: модератором первой части был Максим Третьяков; выступали Андрей Боев (заместитель технического директора "Кабельный альянс"), Евгений Шинкаренко (исполнительный директор "Снабкабель") и Алексей Стрыжков (заместитель генерального директора по развитию "Томсккабель"). Второй блок модерировал Павел Моряков (генеральный директор "Москабельмет"); свои доклады представили: Максим Потелицын (коммерческий директор «Промхимтех»), Юрий Савушкин (руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «ССТэнергомонтаж») и Руслан Мадиев (руководитель проектных продаж «Рокстэк РУ»). Завершающим третьим блоком стал семинар «Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности», под руководством Александра Гусева, спикерами стали: Петр Левахин (ООО «НПФ «Реал-Шторм»), Сергей Кислюк (директор по развитию ГК «Москабельмет»), Александр Градобоев (ИЛМИТ «Русал») и Святослав Пантелеев (эксперт сектора «Авиация и космос» Алюминиевой Ассоциации).

Читайте большой материал "Долгожданный "Нефтегаз-2021". Ожидания и реальность" в котором мы делимся впечатлениями и главными инсайдами прошедшей выставки.

Большое обсуждение выставки в прямом эфире RusCable Live от 30 апреля 2021

Специальный сюжет об участии СКТ-Групп в выставке НЕФТЕГАЗ 2021