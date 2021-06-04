4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев принял участие в сессии ПМЭФ-2021 «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности».

В сессии также приняли участие заместители Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак, советник Президента Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев и другие. Модератором выступил владелец газеты «Ведомости» Иван Еремин.

Алексей Лихачев сказал, что атомная энергетика должна стать частью глобальной «безуглеродной» технологической платформы, которая обеспечила бы странам мира достижение целей устойчивого развития к 2050 году и далее.

«У нас идут абсолютно содержательные дискуссии с Правительством РФ, Государственной Думой, Минэнерго по вопросам регулирования «зеленых» и традиционных отраслей. Мы свою точку зрения доносим, нас слушают», - сказал он.

Глава Росатома напомнил, что в нынешнем году эксперты стран Евросоюза доказали, что атомная энергетика на всем своем жизненном цикле является одним из главных безуглеродных источников энергии. «Для экспертов это - данность. Плохая новость состоит в том, что она не данность для руководства Евросоюза», - сказал А. Лихачев. По его словам, с точки зрения здравого смысла это не совсем понятно, и есть опасность политизации этих вопросов.

В ведущих странах Европы, в числе которых Франция, Испания, Финляндия, удельный вес атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет от 25% до 70%, отметил Алексей Лихачев. «Таким образом, без атомной энергетики на европейском континенте просто нет решения задачи по достижению глобальных целей ООН в части климатической повестки. Это надо понимать», - подчеркнул он.

«Это важно произнести сейчас, что не только Москва, и Пекин, и Вашингтон, и Лондон поддерживают атомную энергетику и включают ее в завтрашний энергобаланс», - добавил глава Росатома.

Очевидно, что атомная энергетика в ее развитии должна стать частью глобальной энергетической повестки, нацеленной на достижение целей устойчивого развития до 2050 года и далее, подытожил А. Лихачев.

В ходе сессии было отмечено, что климатические изменения будут неизбежно оказывать влияние на развитие всех секторов экономики, политические решения и создавать риски для реализации инвестиционных проектов. Были обсуждены механизмы адаптации к изменениям климата, которые необходимо реализовывать в десятилетней перспективе.