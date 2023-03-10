Голосование в конкурсе RusCable PR-challenge 2023 началось!

RusCable PR-Challenge – это ежегодная премия на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга отраслевых компаний (кабельный бизнес, энергетика, электротехника, связь), которая проводится с 2018 года. В 2023 году премия вручается сразу по 6 направлениям (Social, Cabex, PR, Video, Audio и Web challenge).

Участие в RusCable PR-challenge — это, в первую очередь, вызов для специалиста в области маркетинга и PR. Честное соревнование и независимая оценка работы экспертами индустрии. Конкурс помогает повышать уровень отраслевого маркетинга и поощряет нестандартные подходы и эффективные решения на рынке.

Победителей конкурса определит профессиональное жюри, которое состоит из практиков индустрии: представители медиа, отраслевых ассоциаций и практикующих маркетологов - победителей прошлых сезонов.

Отдельно стартует и народное голосование по трем номинациям: Social challenge (лучшие проекты и сообщества в социальных сетях), Activity challenge (лучшая презентация компании на выставке Cabex 2023) и PR-challenge (лучшие реклама и PR-проекты).

Проголосуйте за лучший отраслевой PR и маркетинг на странице премии RusCable PR-Challenge!

Открытое голосование продлится до 16 марта 2023 года!

Если вашей компании или проекта нет в списке открытого голосования, вы можете добавить их самостоятельно перед тем, как проголосуете. В каждой номинации можно выбрать до 3-х проектов.