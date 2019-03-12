"Cabex-2019". Итоги

Завершила работу 18-ая Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex - 2019», которая по праву считается крупнейшей в России и странах СНГ. В 2019 году в мероприятии приняли участие более 170 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана.

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» традиционно был представлен на стенде Группы Компаний «Оптикэнерго» совместно с ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «САРМАТ» и ООО «ЭМ-КАТ. На нашей площадке посетители могли ознакомиться с продукцией, пообщаться со специалистами, а также совершить виртуальную экскурсию по территории завода.

Как и в прошлом году, в рамках выставки «Cabex-2019» проходило масштабное деловое мероприятия для специалистов кабельной промышленности – 2-й Всероссийский Кабельный конгресс. Доклад директора по перспективным проектам и новым технологиям ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Дмитрия Зотова «Кабельно-проводниковая продукция из плакированной проволоки и сплавов» вызвал такой неподдельный интерес участников и посетителей конгресса, что его обсуждение вышло за рамки мероприятия и продолжилось на стенде завода.

Все три дня работы выставки на нашем стенде шли продуктивные деловые переговоры, проходили встречи как с новыми, так и с постоянными клиентами. Хотелось бы отметить исключительно деловую, рабочую атмосферу на площадке, итогом которой стал ряд контрактов, подписанных на выставке.

Благодарим организаторов выставки и всех партнеров, посетивших наш стенд. Надеемся, что наше общение продолжится и превратится в плодотворное и долговременное сотрудничество!