Техническая экскурсия в рамках выставки "Энергетика и электротехника"

В рамках XXVI Международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника» состоится экскурсия на «Невский завод» - современный энергопромышленный комплекс по производству электротехнического и турбокомпрессорного оборудования. В ходе мероприятии запланировано посещение основных производственных участков, знакомство с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий РЭП Холдинга.

В программе посещения:

Роторное производство

Корпусное производство

Сборочное производство

Агрегатное производство

Модельное производство

Лопаточное производство

Литейное производство

Современные испытательные стенды

Дата проведения экскурсии: 27 июня, 2019 г.

Регистрация на экскурсию

Для справки:

ЗАО «Невский Завод» — старейшее промышленное предприятие Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное предприятие России. Завод был основан в 1857 году и уже более 80 лет является разработчиком и производителем продукции энергетического машиностроения: промышленных стационарных газовых и паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров и нагнетателей. Предприятие обеспечивает оборудованием объекты топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, нефтехимии, газовой и нефтяной промышленности. В 2007 году «Невский завод» вошел в состав энергомашиностроительного предприятия «РЭП Холдинг».