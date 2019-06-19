Техническая экскурсия в рамках выставки "Энергетика и электротехника"

Открылась Wire Russia 2019
21 июня 2019, 16:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
В рамках XXVI Международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника» состоится экскурсия на «Невский завод» - современный энергопромышленный комплекс по производству электротехнического и турбокомпрессорного оборудования. В ходе мероприятии запланировано посещение основных производственных участков, знакомство с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий РЭП Холдинга.
В программе посещения:
Дата проведения экскурсии: 27 июня, 2019 г.
Для справки:
ЗАО «Невский Завод» — старейшее промышленное предприятие Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное предприятие России. Завод был основан в 1857 году и уже более 80 лет является разработчиком и производителем продукции энергетического машиностроения: промышленных стационарных газовых и паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров и нагнетателей. Предприятие обеспечивает оборудованием объекты топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, нефтехимии, газовой и нефтяной промышленности. В 2007 году «Невский завод» вошел в состав энергомашиностроительного предприятия «РЭП Холдинг».