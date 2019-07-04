Объединяя экспертизу: Legrand и DATARK разработают уникальные решения для ЦОД

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, заключила партнерское соглашение с компанией DATARK (ООО «ДАТАРК»), экспертом в области создания и сопровождения контейнерных и модульных решений инженерной инфраструктуры центров обработки данных (МЦОД). Сотрудничество позволит компаниям предложить рынку новые уникальные решения для центров обработки данных.

Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand в России, и Александр Макаров, генеральный директор компании DATARK, подписали соглашение в ходе партнерской встречи 8 июля. Помимо этого, компания DATARK получила официальный статус партнера, подтверждённый сертификатом Legrand. В рамках сотрудничества компании будут использовать решения Legrand для создания и проектирования инфраструктуры МЦОД: системы изоляции воздушных потоков, системы распределения и питания внутри стойки PDU, аппаратуру для мониторинга электропотребления и анализа микроклимата ЦОД.

«Спрос на услуги и продукты в области инженерной инфраструктуры ЦОД стремительно растет. Подписание партнерского соглашения с DATARK – важный этап развития бизнеса и предложения новых перспективных решений рынку. Это сотрудничество поможет сделать дата-центры еще более надежными и долговечными», – отмечает Андрей Комаров.

«Эта встреча для нас - очень важный и перспективный шаг, к которому мы основательно подготовились. У компании DATARK большие планы по развитию направления производства контейнерных и модульных центров обработки данных, и сотрудничество с Legrand даст возможность дополнить и расширить наши возможности. Уверен, что совместные усилия приведут к реализации новых интересных проектов», – комментирует Александр Макаров.

Промышленная выставка ИННОПРОМ прошла с 8 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге. Она проводится с 2010 года и объединяет крупнейших промышленных российских и международных производителей. В этом году выставка состоялась под эгидой Минпромторга Российской Федерации с участием Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.