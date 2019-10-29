Компании IEK GROUP и "Энфорс" представят на МФЭС-2019 систему учета энергоресурсов

На Международном форуме «Электрические сети-2019» один из ведущих российских производителей электротехники IEK GROUP и инжиниринговая компания «Энфорс», специализирующаяся на разработке ПО для энергетики, представят инновационную систему учета энергоресурсов.

Стратегический альянс двух российских компаний оказался весьма успешным. IEK GROUP и «Энфорс» разработали решения Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) широкого спектра применения: от организации маленьких АСКУЭ в бытовом секторе до построения полномасштабных территориально распределённых АСКУЭ с центрами сбора и обработки данных свыше 1 млн точек учета.

На объединенном стенде двух российских компаний участники форума смогут ознакомиться с оборудованием IEK® для организации системы АСКУЭ, а также программным обеспечением «Энфорс» для учета электроэнергии и других энергоресурсов.

Генеральный директор ООО «Энфорс» Дмитрий Любкин отметил, что участие в МФЭС предоставляет отличную возможность продемонстрировать собственные разработки в области учета энергоресурсов непосредственно потенциальным заказчикам и познакомиться с основными трендами технологического развития.

«Форум имеет широкое признание среди профессионалов электроэнергетического рынка. Здесь идёт открытый обмен мнениями по наиболее важным и интересным темам», - подчеркнул он.

«Отрадно, что на МФЭС большое внимание уделяется российским разработчикам и производителям оборудования, продукт которых не проигрывает иностранным образцам. Здесь встречаются единомышленники для обмена опытом и для поиска новых инновационных решений», - продолжил директор по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса IEK GROUP Илья Чаплинский.

Возможности системы учета энергоресурсов:

Мониторинг качественных характеристик электрической сети (ток, напряжение, частота, коэффициент мощности).

Вычисление балансов электроэнергии и сравнение с допустимыми значениями небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных. Эффективная борьба с хищениями электроэнергии.

Реализация дифференцированных тарифов на электроэнергию, позволяющая потребителю экономить.

Управление нагрузкой, в том числе ограничение потребления в зависимости от загрузки электрических сетей и фиксации объемов выделяемых энергетических ресурсов, а также дистанционное отключение подачи электроэнергии.

Приглашаем посетить экспозицию IEKG ROUP и «Энфорс»: г. Москва, ВДНХ, павильон № 75, зал «А», стенд №219. Ждем вас 3-6 декабря 2019 года!

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.