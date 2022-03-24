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RusCable Live - Такое у кабельщиков впервые! Эфир 25.03.2022

RusCable Live - Такое у кабельщиков впервые! Эфир 25.03.2022

24 марта 2022, 17:43
Рубрика: Новости портала
Метки: RUSCABLE LIVE, ПРЯМОЙ ЭФИР, ГЕРДА, Cabex
Источник: RusCable.Ru

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Время чтения ≈ 1 мин
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Юбилейный Cabex завершился и мы готовы рассказать, а главное показать вам все! 

По традиции, в эту пятницу, в 11:00 вспомним яркие моменты выставки в прямом эфире RusCable Live.Окунемся с головой в атмосферу крупнейшей кабельной выставки через первую для кабельщиков видео-экскурсию с градусом обзора в 360 градусов! 

Кроме того, на этой неделе мы с вами стали свидетелями значимого события для рынка: решилась судьба “взрывоопасного"  ГОСТ Р 59387-2021, он был отменен. Обсудим детали открытого письма НПП “Герда”.

Заглянем в раздел новостей в рубрике “главные новости недели”: расскажем про брешь в системе закупок для кабельщиков, обсудим требование Минпромторга к металлургам снизить цены, а также заявление о том, что цены на металлы в РФ будут отвязаны от Лондонской биржи, и посмотрим на “Москабель” и “Костромакабель” в телевизоре.

Конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

 

Ведущий эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на любой удобной вам платформе:

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Источник: RusCable.Ru

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