RusCable Live - Такое у кабельщиков впервые! Эфир 25.03.2022

Юбилейный Cabex завершился и мы готовы рассказать, а главное показать вам все!

По традиции, в эту пятницу, в 11:00 вспомним яркие моменты выставки в прямом эфире RusCable Live.Окунемся с головой в атмосферу крупнейшей кабельной выставки через первую для кабельщиков видео-экскурсию с градусом обзора в 360 градусов!

Кроме того, на этой неделе мы с вами стали свидетелями значимого события для рынка: решилась судьба “взрывоопасного" ГОСТ Р 59387-2021, он был отменен. Обсудим детали открытого письма НПП “Герда”.

Заглянем в раздел новостей в рубрике “главные новости недели”: расскажем про брешь в системе закупок для кабельщиков, обсудим требование Минпромторга к металлургам снизить цены, а также заявление о том, что цены на металлы в РФ будут отвязаны от Лондонской биржи, и посмотрим на “Москабель” и “Костромакабель” в телевизоре.

Конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

Ведущий эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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