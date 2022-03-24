RusCable Live - Такое у кабельщиков впервые! Эфир 25.03.2022

Брешь в системе закупок как ловушка для кабельщиков:
24 марта 2022, 17:43
Рубрика: Новости портала
Метки: RUSCABLE LIVE, ПРЯМОЙ ЭФИР, ГЕРДА, Cabex
Источник: RusCable.Ru
Юбилейный Cabex завершился и мы готовы рассказать, а главное показать вам все!
По традиции, в эту пятницу, в 11:00 вспомним яркие моменты выставки в прямом эфире RusCable Live.Окунемся с головой в атмосферу крупнейшей кабельной выставки через первую для кабельщиков видео-экскурсию с градусом обзора в 360 градусов!
Кроме того, на этой неделе мы с вами стали свидетелями значимого события для рынка: решилась судьба “взрывоопасного" ГОСТ Р 59387-2021, он был отменен. Обсудим детали открытого письма НПП “Герда”.
Заглянем в раздел новостей в рубрике “главные новости недели”: расскажем про брешь в системе закупок для кабельщиков, обсудим требование Минпромторга к металлургам снизить цены, а также заявление о том, что цены на металлы в РФ будут отвязаны от Лондонской биржи, и посмотрим на “Москабель” и “Костромакабель” в телевизоре.
Конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.
Ведущий эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)
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