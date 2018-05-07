Руководитель Подкомитета D1 Александр Славинский принял участие в работе VI Российского международного энергетического форума

С 25 по 27 апреля 2018 Подкомитет D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе VI Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге. В этом году РМЭФ привлек 200 экспонентов из 21 региона России и 12 стран мира (США, Германии, Турции, Финляндии, Польши, Чехии, Китая, Нидерландов, Венгрии, Индии и Казахстана и Республики Беларусь), более 2500 делегатов и 8500 посетителей.

Конгрессная программа РМЭФ объединила более 30 мероприятий: заседаний, конференций, круглых столов на самые актуальные темы — от теплоэнергетики и модернизации оборудования до энергоэффективности, импортозамещения, цифровизации и подготовки кадров. Обширная деловая программа форума предоставила участникам возможность обменяться опытом, встретиться лицом к лицу с первыми лицами электроэнергетической отрасли и ключевыми персонами рынка, инвесторами и разработчиками новейших технологий, получить знания ведущих экспертов.

25 апреля в рамках РМЭФ состоялся круглый стол на тему "Энергомашиностроение в России – место и роль на мировом рынке отраслевого оборудования". В работе круглого стола принял участие руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, председатель Совета директоров компании "Изолятор", доктор технических наук Александр Славинский.

В своем докладе "Основные мировые тенденции развития техники и технологий энергетики в рамках работы СИГРЭ и обобщение опыта продвижения продукции на мировые рынки" Александр Славинский рассказал об основных тенденциях в энергетике в рамках работы СИГРЭ и обобщил опыт продвижения продукции российских электротехнических предприятий на международные энергетические рынки. Участники круглого стола также обсудили вопросы новейшего оборудования для современной энергетики, мировые тенденции развития техники и технологии, а также практику нормативно-технического регулирования.

Насыщенная конгрессная программа в сочетании с масштабной экспозицией позволила получить участникам РМЭФ полное представление о состоянии и перспективах отрасли, новинках производства и последних высокотехнологичных разработках в энергетике.