"Россети" стали трендсеттром деловой повестки ПМЭФ-2018

Компания подвела итоги работы на Петербургском экономическом форуме. Ключевой темой состоявшихся переговоров, дискуссий, а также заключенных компанией соглашений стал проект цифровизации электросетевого комплекса России, в котором ведущая роль отводится российским производителям электросетевого оборудования, а также зарубежным партнерам холдинга, имеющим опыт цифровизации сетей.

Генеральный директор компании Павел Ливинский, в частности, провел рабочие встречи с руководителями Schneider Electric, ABB, Tokyo Rope, Enel, Siemens, EDF и рядом других зарубежных компаний, в том числе, с Движением Предприятий Франции (МЕДЕФ), объединяющим свыше 800 тыс. французских компаний в различных отраслях.

Помимо этого, глава "Россетей" выступил с докладом в рамках бизнес-диалога "Россия – Франция" с участием лидеров двух стран – Президента РФ Владимира Путина и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Павел Ливинский, в частности, отметил потенциал для локализации передовых и зарекомендовавших себя французских технологий на территории России, сделав акцент на том, что российский электросетевой холдинг готов "не просто адаптировать предлагаемые зарубежными коллегами решения, но и, опираясь на отечественный потенциал крупнейших промышленных игроков, таких как Государственная корпорация "Ростех", дорабатывать и экспортировать цифровые решения на внешние рынки".

Внутрироссийская повестка "Россетей" также носила насыщенный и разносторонний характер. Знаковым событием стало подписание стратегического соглашения с ГК "Ростех", направленного на совместную работу двух ведущих государственных компаний над проектом цифровизации электросетевого комплекса. Документ подписали генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и глава компании "Россети" Павел Ливинский. Церемония подписания состоялась в присутствии Министра энергетики РФ Александра Новака и главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Очередным важным шагом по исполнению указа Президента России по консолидации электросетевого комплекса стало подписанное на полях ПМЭФ соглашение о передаче в доверительное управление "Россетям" АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") и АО "Электромагистраль", ключевых сетевых предприятий Новосибирской области.

В рамках форума генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский активно участвовал в панельных дискуссиях, в том числе, выступил в качестве спикера на таких сессиях, как: "Цифровизация - основа будущих энергетических систем", "Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям", "Новая энергетическая повестка. Готова ли Россия к глобальному лидерству?", где еще раз рассказал о первоочередных задачах компании в области построения цифрового электросетевого комплекса.

Всего в этом году на полях Форума группой "Россети" были подписаны 14 соглашений, направленных на развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации, энергетическими компаниями и коммерческими организациями. Руководители ПАО "Россети" выступили с докладами в шести мероприятиях общей деловой программы ПМЭФ, а также провели более 20 рабочих встреч с представителями международного бизнеса и главами регионов.

Кроме того, уже традиционным событием ПМЭФ стал организуемый "Россетями" Международный молодежный энергетический форум, где команды молодых энергетиков из Китая, Белоруссии, Германии и России представили проекты в области цифровизации энергетики.

Стоит отметить, что функционирование экономики в новых цифровых реалиях так или иначе стало сквозной темой практически всех обсуждений, состоявшихся в рамках панельных дискуссий форума. О комплексной программе цифрового развития, принятой Россией, говорил на пленарном заседании ПМЭФ и президент РФ В.В. Путин, подчеркнувший, что цифровизация экономики "станет одним из приоритетов на предстоящие годы.

"Речь идёт, прежде всего, о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, в экономике, в коммунальной и социальной сфере, в энергетике, промышленности и транспорте. И здесь мы готовы выстраивать сотрудничество со всеми заинтересованными партнёрами, вместе использовать преимущества и реагировать на риски цифровой эпохи", - отметил в своем выступлении глава государства.