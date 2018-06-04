Неделя до старта: в Самаре проверена готовность систем электроснабжения к ЧМ-2018

Генеральный директор ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") Владимир Рябикин принял участие в выездном совещании по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Самара под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

В мероприятии, прошедшем на стадионе "Самара Арена", также приняли участие представители Минэнерго России, ФГБУ "САЦ Минэнерго России", Правительства Самарской области, АНО "Оргкомитет "Россия-2018", ООО ПСО "Казань", ПАО "Россети", МЭС Волги, АО "ССК", АНО "Арена-2018", ФГУП "Спорт-ИН" и другие.

Перед совещанием Владимир Рябикин посетил главный питающий центр стадиона "Самара Арена" - подстанцию 110 кВ Стадион. Объект был построен в рекордно короткие сроки. В реализации проекта использовано только отечественное оборудование, которое отвечает современным стандартам и превосходит аналоги по экономическим и эксплуатационным параметрам. В рамках посещения подстанции обсуждалась готовность оперативного и ремонтного персонала к проведению ЧМ-2018, укомплектованность аварийным запасом, возможность оперативной установки резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

В ходе совещания директор регионального оперативного штаба по энергетике (РОШЭ), заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" Александр Панчиков доложил о подготовке филиала к ЧМ-2018 в целом. Эксплуатация энергообъектов в период ЧМ-2018 организована по "усиленной схеме". Ведется учащенный контроль над работой оборудования подстанций и участков воздушных линий, от которых осуществляется электроснабжение объектов региона, участвующих в проведении ЧМ-2018. Мониторинг оперативной обстановки на объектах, обеспечивающих электроснабжение проведения ЧМ-2018, ведется в круглосуточном режиме из ситуационно-аналитического центра. С 07.06.2018 персонал филиала перешел на особый режим работы. Филиал "Самарские РС" находится в постоянном контакте с Оргкомитетом "Россия-2018" и ответственным персоналом стадиона.

Участники совещания обсудили электроснабжение объектов временной инфраструктуры стадиона "Самара Арена", проведение комплексного тестирования стадиона под максимальной загрузкой, а также оперативно-эксплуатационное обслуживание электроустановок стадиона. Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов выразил слова благодарности энергетикам за "работу единой командой".

"В лице представителей отрасли мы всегда видели конструктивных людей, которые помогали нам найти оптимальные решения и при подготовке к Чемпионату мира, и ранее при строительстве дорог, вводе объектов. Организованы компенсирующие мероприятия, мы вырабатываем совместные решения и работаем единой командой, продолжаем конструктивный и, главное, продуктивный диалог. Энергетики оказывают нам неоценимую помощь",- отметил Александр Фетисов.

В целом по итогам совещания Андрей Черезов отметил, что готовность сетей внутреннего и внешнего электроснабжения находится на высоком уровне.