Ростех обеспечил телекоммуникационными сервисами стартовый матч ЧМ-2018

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех обеспечил телекоммуникационными сервисами проведение церемонии открытия и стартового матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. НЦИ предоставил организаторам чемпионата, представителям FIFA, АНО "Россия-2018" и СМИ ряд критически важных для проведения мероприятия сервисов, включая мобильную связь, доступ к ISDN и цифровую радиосвязь формата TETRA. Пользователи услуг связи совершили более 100 тыс. разговоров с помощью мобильных устройств, наговорив более 120 тыс. минут и передав около 7 терабайт информации.

НЦИ запустил более 40 сервисов и создал телекоммуникационную инфраструктуру, способную поддерживать, в том числе телевизионные трансляции в формате Ultra HD. В частности, НЦИ обеспечил предоставление организаторам мероприятия мобильной связи (включая предоставление мобильных устройств), цифровой и аналоговой телефонии, доступа к интернету и ISDN, бесперебойного электропитания, цифровой радиосвязи формата TETRA (включая предоставление радиостанций). Трансляции компании HBS – базового эксклюзивного ТВ-вещателя FIFA – были осуществлены в формате Ultra HD более чем на 200 стран и территорий мира, для этого была использована полоса 2х100 Гбит/в секунду с учетом резервирования.

"Специально к чемпионату проведена модернизация российских сетей связи, что позволило в разы увеличить их пропускную способность и впервые в истории организовать трансляцию спортивных мероприятий в формате Ultra HD. В реализации проекта задействована кооперация из более чем 30-ти отечественных соисполнителей во главе с дочерней компанией Ростеха – Национальным Центром Информатизации. Для организации сервисов использованы преимущественно отечественные технические средства и технологические решения. Это наш вклад не только в организацию спортивных мероприятий в России, которая благодаря современным техническим достижениям выходит на новый уровень, но и в будущее нашей страны: созданная инфраструктура будет использоваться и после Чемпионата многие годы", – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Во время мероприятия в районе стадиона в сети, обслуживающей целевые группы ФИФА, было зарегистрировано более 22 000 абонентов мобильной связи. Пользователи услуг связи совершили более 100 000 телефонных разговоров в сетях фиксированной и мобильной связи, а также в сети ТЕТРА, из них голосового трафика – более 120 000 минут. Суммарный объем данных, принятых и переданных во время мероприятия пользователями сети Интернет, подключенных по фиксированным сетям, по сетям Wi-Fi и через мобильные сети, составил около 7 терабайт. Около 2000 пользователей в пиковый период воспользовались сетью из более 200 WI-FI точек, развернутых для клиентских групп ФИФА на стадионе. Общее время просмотра трансляций 19 внутренних телевизионных каналов по сети кабельного телевидения на стадионе в день матча составило более 8700 часов. С использованием системы удаленного синхронного перевода была обеспечена трансляция церемонии открытия на 6 языках, а также проведение 2 пресс-конференций на 4 языках каждая. Кроме того, была обеспечена работа 25 международных вещателей, от комментаторов матча прошло более 10 000 минут международного цифрового телефонного трафика.

"Церемония и матч открытия Чемпионата мира – событие, вызывающее интерес болельщиков во всем мире. Нагрузка на сети связи в часы подготовки и проведения такого рода мероприятий колоссальная – за несколько часов организаторами на отдельно взятом объекте совершается количество звонков, сопоставимое с недельным количеством вызовов в небольшом городе. Инфраструктура, созданная НЦИ в соответствии с высокими требованиями FIFA, уверенно выдержала рекордные нагрузки во время открытия Чемпионата" - отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.