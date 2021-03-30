В Москве состоялось крупнейшее публичное мероприятие в сфере закупок XVI Всероссийский форум-выставка ГОСЗАКАЗ. В этом году его магистральной темой является форсированная индустриализация страны – а его официальный слоган «Время российской промышленности!» Однако лозунги, как и деньги, должны быть обеспечены реальными активами.

Чтобы проводимая правительством политика импортозамещения не превратилась в наивное переклеивание этикеток и отверточную сборку сложных продуктов из иностранных комплектующих, российское происхождение товаров нужно чем-то доказывать. Существующий механизм подтверждения «российскости» не актуален. Необходимо срочно создавать достоверную и объективную форму подтверждения, которая будет работать как система доказательств. Особенно такая система востребована для комплексных закупок и поставок, где долю иностранных компонентов трудно вычислить; для закупок, проводимых в рамках локализации.

В разных интерпретациях эта идея стала резонансным смысловым посылом Форума, была озвучена на его информационных площадках спикерами разных уровней.

Алексей Лавров, заместитель главы министра финансов РФ:

– Квоты – это самый сложный инструмент регулирования закупок, и в применении, и в потенциальной тяжести последствий. Квоты должны выполнить не только роль в повышении доли российской продукции, их цель – привести к системным изменениям на рынке, к появлению новых производств. Когда эта функция будет выполнена, останутся инструменты мягкого регулирования рынка. Положительные результаты квотирования – уже заметны, мы начали создавать в контрактной системе механизмы, которых не было. В прошлом году у нас не было даже полноценной фиксации страны происхождения товара в закупках. Теперь такая функция появилась, считаю, что это важное достижение. Квоты нас к этому подтолкнули.

По мнению Лаврова, квотирование стало импульсом и для правового регулирования и в рамках ЕАЭС. В частности он напомнил, что закупки по 44-ФЗ открыты для продукции евразийского происхождения, что является определенной уязвимостью для российского рынка. Каким будет ответ России, если иностранные поставщики перенесут отверточные сборки в дружественные государства Евразийского союза? А косвенные признаки таких процессов, по словам Лаврова, уже наблюдаются.

– Значит, для закупок отечественной высокотехнологичной продукции должен быть создан механизм автоматического подтверждения страны происхождения. Причем, актуальный не только для Российской Федерации, но и для других стран-партнеров ЕАЭС. Как это сделать, пока не очевидно… А если это не сделано, то механизм квот бесполезно настраивать. Ничего не изменится, в страну будет поступать формально евразийская продукция иностранного происхождения, — отметил Алексей Лавров в ходе Делового обеда на форуме ГОСЗАКАЗ.

Еще одним средством уклонения от импортозамещения является так называемая «заточка» технических заданий под иностранного поставщика. Вносятся уникальные характеристики, которых нет у российской продукции, и приходится закупать иностранное.

– Давайте делать нормальный каталог, запрещать в нем дополнительные характеристики. Как это, например, успешно сделали в радиоэлектронной промышленности, – призвал замминистра финансов.

Уклонение и наказание

Национальный режим относится к одним из самых распространенных ограничительных условий в закупках. Некоторыми заказчиками в качестве хитрости для саботирования национального режима используется заведомо неверное указание кода ОКПД и заточка технических условий в ТЗ под конкретного иностранного поставщика. Это делает контракт технически неисполнимым для отечественных производителей. Особенно в тех случаях, когда речь идет о закупках в IT или приборостроении.

Артем Лобов, начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России:

– Системная проблема в том, что заказчики действительно уходят от закупок отечественного товара (на это в течение двух последних лет обращал внимание Юрий Борисов). Выбранная модель импортозамещения, наверное – единственная возможная в сложившейся экономической ситуации. Важно для начала проанализировать полученную информацию по квотированию. Возможно, будут достигнуты решения по снижению квоты по определенным товарным группам, а возможно – о повышении. Ответственность за недостижение квоты на текущий момент не предусмотрена. Норма годовая, механизм только вступил в силу, поэтому делать выводы и принимать решения можно будет только в начале 2022 года.

Правительство осознанно идет по пути проведения неконкурентных закупок в тех чувствительных областях, где возможно импортозамещение. При этом, важно, как в законе трактуется термин «неконкурентная закупка». – Это может быть и прямой запрет на поставку иностранного товара, и квази-конкурентная закупка с установлением требований по правилу «третий лишний», напомнил Артем Лобов. – Важно, что закупочные механизмы у заказчика есть.

В целом, как считает эксперт, задан общий правильный тренд для предпринимателей – развивать производство, чтобы помочь государственным заказчикам достигнуть обязательной доли по квотам.

Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике:

– И в 44, и в 223 федеральных законах несомненно есть резервы для того, чтобы создавать дополнительные возможности российским производителям. Но мы должны сделать еще больше, особенно в сфере корпоративных закупок. Подчеркну, что это бюджетные деньги, это деньги налогоплательщиков – поэтому в первую очередь они должны доставаться нашим производителям. Квоты это важный фундаментальный шаг, но есть и другие меры импортозамещения. Нужно создавать ценовые преференции для российских производителей, дав Правительству РФ дополнительные полномочия, чтобы эти преференции были выше, чем у наших партнеров по ЕАЭС.

По мнению Константина Долгова, на уровне нормативных документов следует дать точную формулировку термину «российская продукция», таким образом, чтобы критерии российского происхождения распространялись на второй, третий и четвертые уровень субподрядчиков. Чтобы на уровне субподряда не оставалось серых зон.

Кнут и ценовые преференции

В процессе практической реализации требований по импортозамещению власти страны уже столкнулись с отсутствием рычагов давления на госкомпании для выполнения минимальной доли закупок у отечественных поставщиков, а также с нехваткой инструментов для мониторинга выполнения таких квот. Инструментов мотивирования госкомпаний к импортозамещению у Правительства также недостаточно.

Директор профильного департамента Минфина Татьяна Демидова ранее сообщила, что поддержка российской продукции при госзакупках может ограничиться повышением порога ценовой преференции с 15% до 20%.

Обсуждается применение санкций к заказчикам за невыполнение квот, при этом возможное их введение для госкомпаний вызвало разногласия ведомств. Минпромторг предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положениями о введении административной ответственности за несоблюдение госкомпаниями квот по закупкам российской промышленной продукции.

Кроме того, Минпромторг подготовил ряд инициатив для выполнения госкомпаниями квот — речь идет о проектах директив для госАО и о возможности совершать неконкурентные закупки в целях импортозамещения. При этом в документе отмечается, что для выполнения квот по ФЗ-223 возможно лишь применение в закупках приоритета российской продукции без ограничений и запретов на поставки иностранных товаров. Это важная оговорка, которая может обернуться серьезной уязвимостью для российского рынка. Ведь именно госкомпании являются основными инвесторами и покупателями в индустриальном секторе.

Одновременно уже зафиксированы большие проблемы с подтверждением происхождения товаров. Сейчас это происходит в добровольно-заявительном порядке. Т.е. в достоверности представляемых сведений государство может рассчитывать только на совесть большого бизнеса.

Сейчас подтверждение российского происхождения осуществляется при помощи сертификатов: Пока для этого используются декларации, которые заполняются поставщиками, это оставляет возможности для поставок иностранной продукции под видом российской. Никаких независимых органов экспертизы и контроля в этом процессе нет.

Сертификат о происхождении товара подлинность этого происхождения никоим образом не гарантирует: на импортном товаре переклеивают наклейку на «сделано у нас», а государство из бюджета доплачивает 15% от стоимости товара в прибыль «импортозаместителям». Эффект от такого «импортозамещения» обратный. Вместо устранения импорта, национальный бюджет наоборот занимается его поддержкой в размере 15%.

Светлым пятном здесь является удачная практика импортозамещения для медтехники и радиоэлектроники с использованием хорошо детализированного каталога квотируемой продукции и ценовых преференций. Минэкономразвития уже предложил не ограничиваться отраслевым подходом и распространить преференции на всю промышленную продукцию, производимую в РФ.

В свою очередь, в ФАС также высказывали лояльное отношение к преференциям на совещании у главы департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства РФ Николая Архипова: «Преференции внедрены для поддержки отечественных производителей и имеют точечный характер, что сохраняет конкуренцию и мотивирует участников рынка производить конкурентный товар».

В Минпромторге прорабатывают ценовые преференции для электронной продукции в размере 50%, при этом для медтехники планируется ввести правило «второй лишний» (отказ от закупок у иностранного поставщика при наличии хоть одного российского).

Справка

Одним из основных достижений ЕИС за прошлый год стала реализация механизма учета продукции российского происхождения в общем объеме закупаемых товаров. В качестве подтверждения страны происхождения сейчас предоставляются: реестровая запись, декларация, сертификат. По 44 закону объем закупок российских товаров составил 1,7 трлн рублей (57% от объема квотируемых товаров), а по 223 закону – 4,8 трлн. Рублей (86% объема квотируемых товаров).

СПТ Страна происхождения товара

Страна происхождения товара — страна, где товар был произведен или подвергнут серьезной обработке или переработке в соответствии с критериями достаточной переработки.

Страна происхождения товара может быть подтверждена участником закупки следующими документами:

Сертификатом о происхождении товара СТ-1. Настоящий документ подтверждает факт производства товара в стране-экспортере и выдается соответствующим уполномоченным органом. В нашей стране такиморганом является Торгово-промышленная палата.

Декларацией страны происхождения товара. Этот документ представляет собой заявление, сделанное производителем товара, продавцом или иным лицом, которое отправляет товар из страны происхождения.

Эти документы необходимо предоставить в составе заявки в том случае, когда Заказчиком при проведении закупки установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств (ст.14 44-ФЗ и Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 г. № 155). Согласно этим документам преференции предоставляются странам входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Этими странами являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Автор: Андрей Троянский